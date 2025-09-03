FOTO: Confirmaron una condena de 12 años de prisión para un abusador en La Pampa

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó una condena de 12 años de prisión contra un hombre de 45 años por abusar sexualmente de la hija de ocho años de su pareja en la provincia de La Pampa.

Según informó el portal de La Arena, la resolución ratificó el fallo del juez de audiencia Marcelo Pagano y rechazó el recurso presentado por la defensa.

Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar, donde el imputado fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor.

El tribunal consideró probado que la madre de la niña obligó a la víctima a mentir en su primera declaración en Cámara Gesell para proteger al acusado.

La Sala B del TIP, integrada por el juez Mauricio Piombi y la jueza María Paola Frigerio, sostuvo que el testimonio de la niña en la segunda entrevista —realizada en un contexto de protección— resultó consistente y fue corroborado por testigos y peritos.

Los magistrados remarcaron que la prueba reunida permitió reconstruir con claridad los hechos y confirmar la autoría del condenado.

La defensa había intentado invalidar la declaración de la víctima y cuestionar la pericia psicológica, pero el tribunal desestimó estos argumentos por considerar que ya habían sido evaluados y descartados en el juicio oral.