Condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo en Salta
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
08/09/2025 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo
Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta.
La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.
El fiscal Santiago López Soto y la querella solicitaron la máxima pena para la responsable, al tiempo que la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda y en manera subsidiaria, a fin de que se consideren atenuantes por emoción violenta.
Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello determinaron que Cardozo sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.
La madre de Francia declaró ante los magistrados y negó haber ejercido violencia física contra el menor de 11 años.
Además, a través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.
Guillermo Leonel Francia fue derivado de emergencia al hospital Papa Francisco de Salta, donde llegó sin vida, a la vez que la autopsia indicó que murió como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal grave por una lesión punzopenetrante.
Los testimonios de familiares, vecinos y médicos fueron claves para constatar la culpabilidad de Cardozo.
[Fuente: Noticias Argentinas]