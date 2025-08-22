FOTO: Condenaron a estilista a 8 años de prisión por abuso sexual a una menor

Un peluquero fue condenado a una pena de 8 años y 6 meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad. Según informó el portal Diario Panorama, la sentencia se dictó en los tribunales de Santiago del Estero.

Según supo Noticias Argentinas, durante la etapa de alegatos hubo diferencias en los pedidos de la fiscalía. La fiscal Aída Farrán Serlé solicitó una pena de más de 4 años y 6 meses por "abuso sexual simple", mientras que la fiscal María Emilia Ganem exigió una condena de 12 años de prisión.

El veredicto del tribunal

Finalmente, tras evaluar las pruebas, el tribunal se inclinó por una pena intermedia y encontró al acusado culpable del delito en su forma agravada por la repetición de los hechos.

La condena: El tribunal, compuesto por los jueces Sara Harón , Luis Achával y Juan C. Storniolo , dictó una sentencia de 8 años y 6 meses de cárcel.

El tribunal, compuesto por los jueces , y , dictó una sentencia de 8 años y 6 meses de cárcel. Detención: Se ordenó su inmediato alojamiento en el Penal de Varones de la provincia.

Se ordenó su inmediato alojamiento en el de la provincia. El arresto: El condenado fue detenido primero en la provincia de Santa Fe y posteriormente fue trasladado a Santiago del Estero para enfrentar el proceso judicial.

La investigación determinó que el hombre abusó sexualmente de la víctima de manera reiterada, lo que agravó la calificación del delito y la pena impuesta.