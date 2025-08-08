FOTO: Condenan a un jefe de la Policía de Santa Fe por abusar sexualmente de una compañera

Un jefe policial de 49 años abusó sexualmente de una compañera, que tenía un rango inferior a él, y fue condenado a seis años de prisión en la provincia de Santa Fe.

Según informó Rosario3, la víctima trabajaba en la comisaría de la localidad del departamento San Justo y el condenado era jefe de zona, el cual ya había cometido tres hechos de la misma índole, donde sometía a la víctima, ejercía poder y dominación en el contexto de la institución policial.

Ante este hecho, la víctima realizó la denuncia tras la cual se realizó un juicio este jueves, donde el fiscal Ezequiel Hernández mencionó que los tres abusos fueron el "corolario de acosos sistemáticos" entre 2020 y 2022.

Luego, tras conocer el veredicto, el fiscal destacó que “la magistrada valoró la prueba y los argumentos que presentamos a lo largo del juicio y consideró que la atribución delictiva que realizamos estaba acreditada”.

Asimismo, Hernández agregó: “Solicitamos que se ordene la prisión preventiva hasta que el fallo adquiriera firmeza pero la jueza no hizo lugar a nuestro pedido”.

En ese sentido, se dispusieron medidas cautelares no privativas de la libertad, entre las que están la prohibición de tener y portar armas de fuego, la obligación de permanecer dentro del país, y restricciones de distancia con la víctima y sus allegados.

Finalmente, el veredicto final determinó que el agente sea condenado como autor de los hechos de abuso sexual simple calificado.