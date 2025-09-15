FOTO: Condenan a hombre con más de 10 causas tras atacar a un vecino en Buenos Aires

Un hombre que tenía más de 10 causas en su contra, todos con nombres falsos, fue condenado en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los hechos que se lo acusa están el ataque a un vecino, amenazas, robos y hasta un homicidio.

En un juicio abreviado, donde el imputado reconoció su responsabilidad como autor de los hechos, la Fiscalía PCyF N° 12, a cargo de Sebastián Fedullo, acordó una condena de 3 años y 1 mes de prisión de efectivo cumplimiento, lo cual fue posteriormente homologado por el titular del Juzgado N° 18 de esta ciudad, Ricardo Baldomar.

La causa mencionada fue llevada adelante por la Fiscalía 12, por un hecho ocurrido en el barrio de Balvanera en el cual el imputado agredió de manera sorpresiva a un hombre en la calle, a quien golpeó en el rostro y en la cabeza con sus puños y pies, provocándole politraumatismos, doble fractura del maxilar inferior y fractura de huesos de la cara.

Este ataque, según la certificación médico legal, se calificó como lesiones graves.

Se comprobó que además tenía otra causa en su contra por amenazas a otra persona en un supermercado de la zona, a quien le dijo que le iba a pasar lo mismo que al anterior agredido.

Sin embargo, al cotejar las fichas dactiloscópicas del detenido se descubrió que se correspondían con las huellas de un imputado en otra causa, pero que figuraba bajo otro nombre.

Ante el descubrimiento de las huellas dactilares, la Fiscalía 12 solicitó un informe de cotejo de dicha fichas al Registro Nacional de las personas (RENAPER), lo que permitió revelar que las huellas del acusado se correspondían con la de una persona con más de 10 causas -entre ellas algunas por robo y homicidio las cuales siguen su trámite en otras dependencias-, casi todas bajo nombres diferentes.

“Con el resultado del informe, la Fiscalía 12 dispuso una rueda de reconocimiento con víctimas de los casos mencionados, en la cual se logró individualizar al imputado e identificarlo bajo su nombre real”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Con los antecedentes acreditados, el fiscal Fedullo lo intimó, y solicitó su prisión preventiva. Finalmente, en una audiencia realizada el viernes 12 de septiembre, se homologó el acuerdo y se condenó al agresor por los delitos de lesiones graves calificadas por mediar alevosía y amenazas simples.