Condenan a cuatro narcos por traficar 195 kilos de cocaína en la selva salteña

FOTO: Condenan a los narcos que pasaban 195 kilos de cocaína en mochilas por la selva de Salta

Cuatro hombres fueron condenados a penas de entre 8 y 10 años de cárcel por transportar 195 kilos de cocaína en mochilas en la provincia de Salta y a unos 20 kilómetros de la frontera con Bolivia.

El 28 de agosto de 2024, tres gendarmes observaron a los implicados cuando transitaban por una zona de yungas en el paraje La Porcelana, cerca de la ciudad de Embarcación, donde un hombre que salió de la selva llevaba una escopeta, al tiempo que detrás llegaban unos 19 mochileros que seguían al cabecilla vestido con ropa militar.

De acuerdo al relato del fiscal Marcos Romero, los oficiales dieron aviso a sus superiores, motivo por el que la unidad fiscal y tres unidades de la Gendarmería intervinieron, recorrieron 9 kilómetros de senderos y descubrieron durante la noche a los involucrados, quienes se encontraban a punto de entregar las drogas.

El primer detenido fue Ramón Bernabé Saban, que portaba una escopeta calibre 38, y luego a Francisco Matorras, mientras que los oficiales también secuestraron dos mochilas que contenían unos 33 kilos de cocaína.

Al día siguiente, se concretaron las capturas de Juan Franco González (intentó darse a la fuga pero lo redujeron) y Eduardo Aníbal Saban. Ambos culpables confesaron durante el juicio que se ocultaban cuerpo a tierra, entre las malezas, para pasar desapercibidos de los gendarmes.

Además, se encontraron 12 mochilas más, con un total de 195 kilos de cocaína, y dos revólveres, según informó el Ministerio Público Fiscal.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta sentenció a Ramón Bernabé Saban a 10 años de cárcel por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes en concurso ideal con tenencia de arma civil sin autorización, en dos hechos.

Por otra parte, González, Matorras y Eduardo Aníbal Saban recibieron condenas por los mismos ilícitos, pero en un solo acontecimiento por utilización de arma civil sin la habilitación pertinente.

El fiscal había solicitado 14 años y seis meses de prisión para Saban y la declaración de reincidencia, mientras que solicitó 13 años y seis meses para los demás mochileros.