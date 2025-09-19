¿Como en Jurassic Park? Se extinguió hace 300 años, pero buscan revivirlo

La empresa estadounidense Colossal Biosciences anunció un hito que podría cambiar el destino de una de las aves más icónicas del mundo: el dodo.

Tras más de tres siglos de extinción, el equipo de científicos logró un avance crucial al cultivar las células germinales primordiales necesarias para la "desextinción" de esta especie.

Este logro se consiguió utilizando gallinas genéticamente modificadas que actuarán como portadoras del dodo, un proceso que, según la compañía, podría permitir la reintroducción de miles de ejemplares en los bosques de Mauricio en un plazo de cinco a siete años.

La estrategia científica consiste en editar el genoma de la paloma de Nicobar, el pariente vivo más cercano al dodo, para replicar sus características físicas.

El objetivo es crear una población genéticamente diversa que pueda prosperar en su hábitat natural, colaborando con organizaciones conservacionistas para asegurar su supervivencia.

El ambicioso proyecto ha abierto un debate global sobre los límites de la ciencia y la ética.

Aunque Colossal busca revivir al dodo, su directora científica, Beth Shapiro, reconoce que las consecuencias ecológicas de reinsertar un ave de este tamaño no se comprenden por completo.

Además, expertos como Rich Grenyer de la Universidad de Oxford han calificado la "desextinción" como una peligrosa distracción, argumentando que desvía la atención de problemas ambientales más urgentes y crea un riesgo moral.

Financiada por figuras como Tom Brady y Paris Hilton, Colossal Biosciences no solo trabaja en el dodo, sino también en el mamut lanudo y el lobo terrible, consolidándose como una de las empresas de biotecnología más disruptivas del momento.

Mientras la polémica persiste, la compañía avanza, convencida de que su trabajo marcará un punto de inflexión en la historia de la conservación y la ciencia.

