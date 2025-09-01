Comenzó el juicio por el caso de Solange Musse contra dos exfuncionarios

El juicio contra dos integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó comenzó esta mañana en la Cámara del Crimen de Río Cuarto.

Los acusados son Analia Morales, asistente social, y el doctor Eduardo Andrada, médico del puesto sanitario de la localidad.

Ambos impidieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija, Solange Musse, se encontraba internada en respirador artificial y falleció poco después. Desde el COE acordaron que debía interrumpirse el paso y retornar a Neuquén.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La primera testigo convocada es Paola Musse, tía de Solange, quien estaba en el auto con Pablo en ese momento.

La jornada se inició con la lectura de la acusación y la presentación del caso por parte del fiscal de Cámara, doctor Julio Rivero.

Andrada evitó hacer declaraciones, mientras que Analia Morales respondió preguntas. Además, Pablo Musse, padre de Solange, señaló: “Confío en el juicio popular. Nunca nos vamos a quedar con estos dos imputados, nada más”.

Pablo también expresó su deseo de que el juicio resulte en condenas y una continuación de las investigaciones “para arriba” en relación a otros implicados en el caso. “Con mucho ánimo, mucha fuerza, como siempre, y con esperanza”, añadió antes de su declaración.

Las audiencias continuarán el jueves y viernes de esta semana, con reanudación del debate la próxima semana en los tribunales de Río Cuarto. El fiscal se comprometió a demostrar con un “rompecabezas” las circunstancias de los hechos que tuvieron gran repercusión en el país.

Informe de Víctor Rapetti.