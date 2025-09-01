Fue dado de alta Erwin, el niño wichí que sobrevivió cuatro días en el monte
El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nielli, confirmó el alta médica y que el menor, de 12 años, "ha quedado sin secuelas".
01/09/2025 | 10:16Redacción Cadena 3
FOTO: Erwin, el niño wichí que sobrevivió 4 días en el monte
Audio. Fue dado de alta Erwin, el niño wichí que sobrevivió 4 días en el monte
El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nielli, confirmó a Cadena 3 que Erwin, un niño wichí de doce años que sobrevivió tras perderse durante cuatro días en el monte, recibió el alta médica y regresa a su comunidad, el Arrozal.
Nielli expresó: "Este es un mes tan especial, ya empezarlo de esta manera es muy grato. A Erwin lo estamos tomando como un verdadero milagro". El niño fue dado de alta esta mañana en el hospital de Santa Victoria Este, tras ser trasladado desde Tartagal.
/Inicio Código Embebido/
Santa Victoria Este. Milagro en el monte: niño wichi de 12 años sobrevivió tras perderse cuatro días
Se trata de Erwin, un pequeño que presenta un retraso madurativo. "Cuando lo encontramos, no le quedaba mucho tiempo", relató a Cadena 3 el juez de paz, Daniel Nieli, quien participó del rescate.
/Fin Código Embebido/
El juez indicó que se están organizando los medios de movilidad para que Erwin se reúna con su madre y retome su vida normal. "Más allá del complejo vitamínico y de las indicaciones, el control exhaustivo que va a tener ahora con el agente sanitario, sobre todo en domicilio, le va a dar el impulso para que esté cien por cien recuperado nuevamente", añadió.
Nielli también destacó que "ha quedado sin secuelas", subrayando la gratitud por el apoyo recibido: "No se puede creer. Esto nos ayuda un poco a tener esperanza. Gracias por la espiritualidad, por la energía, un millón de gracias. Dios nos acompaña".
Informe de Elisa Zamora.
