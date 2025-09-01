En vivo

Sociedad

Fue dado de alta Erwin, el niño wichí que sobrevivió cuatro días en el monte

El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nielli, confirmó el alta médica y que el menor, de 12 años, "ha quedado sin secuelas".

01/09/2025 | 10:16

FOTO: Erwin, el niño wichí que sobrevivió 4 días en el monte

  1. Audio. Fue dado de alta Erwin, el niño wichí que sobrevivió 4 días en el monte

    Siempre Juntos

    Episodios

El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nielli, confirmó a Cadena 3 que Erwin, un niño wichí de doce años que sobrevivió tras perderse durante cuatro días en el monte, recibió el alta médica y regresa a su comunidad, el Arrozal.

Nielli expresó: "Este es un mes tan especial, ya empezarlo de esta manera es muy grato. A Erwin lo estamos tomando como un verdadero milagro". El niño fue dado de alta esta mañana en el hospital de Santa Victoria Este, tras ser trasladado desde Tartagal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez indicó que se están organizando los medios de movilidad para que Erwin se reúna con su madre y retome su vida normal. "Más allá del complejo vitamínico y de las indicaciones, el control exhaustivo que va a tener ahora con el agente sanitario, sobre todo en domicilio, le va a dar el impulso para que esté cien por cien recuperado nuevamente", añadió.

Nielli también destacó que "ha quedado sin secuelas", subrayando la gratitud por el apoyo recibido: "No se puede creer. Esto nos ayuda un poco a tener esperanza. Gracias por la espiritualidad, por la energía, un millón de gracias. Dios nos acompaña".

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Quién confirmó el alta médica de Erwin?
Daniel Nielli, juez de paz de Santa Victoria Este, confirmó el alta médica del niño.

¿Qué ocurrió con Erwin?
Erwin es un niño wichí que sobrevivió tras perderse durante cuatro días en el monte.

¿Cuándo recibió el alta médica?
El niño fue dado de alta esta mañana en el hospital de Santa Victoria Este.

¿Dónde se encuentra la comunidad de Erwin?
El Arrozal es la comunidad a la que regresa Erwin.

¿Por qué es significativo el caso de Erwin?
El caso de Erwin ha generado gran alivio y esperanza en la comunidad, siendo considerado un milagro.

