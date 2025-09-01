Colapsaron las calles de un barrio en Córdoba: caos, barro y autos atascados

El barrio Universitario de Horizonte enfrenta una grave situación tras la reciente tormenta en la ciudad de Córdoba. Al menos 15 autos quedan varados en el barro, complicando la movilidad de los vecinos y trabajadores de la zona.

Una residente, Natalia, describió a Cadena 3 el caos que vivió para poder salir a trabajar: "Tuve que sacar la moto. Y aún con la moto me hundí esta mañana a las 5".

Se reportaron problemas debido a obras de cloacas que no quedaron debidamente tapadas, lo que provocó el hundimiento del asfalto y el deslizamiento de vehículos.

Según Natalia, las imágenes que se comparten reflejan un "tremendo desastre". Comentó que incluso algunos camiones quedaron atrapados. Los autos estacionados también sufrieron daños por choques tras resbalones en la zona.

Defensa Civil estuvo presente asistiendo a algunos vecinos para que pudieran sacar sus autos atascados en el barro. Esta jornada continuarán con las tareas.

Informe de Lucía González.