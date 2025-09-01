En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Colapsaron las calles de un barrio en Córdoba: caos, barro y autos atascados

Fue en Universitario de Horizonte. Al menos 15 vehículos quedaron empantanados. Defensa Civil asiste a los damnificados.

01/09/2025 | 08:25Redacción Cadena 3

FOTO: Complicaciones en Universitario de Horizonte.

FOTO: Complicaciones en Universitario de Horizonte.

FOTO: Complicaciones en Universitario de Horizonte.

  1.

    Audio. Barrio Horizonte Universitarios afectado por barro y autos varados tras tormenta

    Radioinforme 3

    Episodios

El barrio Universitario de Horizonte enfrenta una grave situación tras la reciente tormenta en la ciudad de Córdoba. Al menos 15 autos quedan varados en el barro, complicando la movilidad de los vecinos y trabajadores de la zona.

Una residente, Natalia, describió a Cadena 3 el caos que vivió para poder salir a trabajar: "Tuve que sacar la moto. Y aún con la moto me hundí esta mañana a las 5".

Se reportaron problemas debido a obras de cloacas que no quedaron debidamente tapadas, lo que provocó el hundimiento del asfalto y el deslizamiento de vehículos.

Según Natalia, las imágenes que se comparten reflejan un "tremendo desastre". Comentó que incluso algunos camiones quedaron atrapados. Los autos estacionados también sufrieron daños por choques tras resbalones en la zona.

Defensa Civil estuvo presente asistiendo a algunos vecinos para que pudieran sacar sus autos atascados en el barro. Esta jornada continuarán con las tareas.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta el barrio Universitario? El barrio enfrenta problemas de movilidad debido a que al menos 15 autos quedan varados en el barro tras una tormenta.

¿Quién describió la situación a Cadena 3? Una residente llamada Natalia describió el caos que vivió para salir a trabajar.

¿Cuándo ocurrió la tormenta? La tormenta ocurrió recientemente, complicando la movilidad en el barrio.

¿Dónde se reportaron los problemas? Los problemas se reportaron en el barrio Universitario de Horizonte, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se están abordando los problemas en la zona? Defensa Civil está asistiendo a los vecinos para sacar sus autos atascados en el barro y continuará con las tareas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho