Clausuran dos hoteles en Constitución y detuvieron a un prófugo en operativo

FOTO: Clausuran dos hoteles en Constitución y detienen a un prófugo en operativo policial

La Policía de la Ciudad realizó un operativo de saturación en el barrio de Constitución que dejó como resultado la clausura de dos hoteles, una detención por pedido de captura y 11 procedimientos por infracción a la Ley de Drogas.

Durante el procedimiento se identificaron 72 personas sin impedimentos legales, se realizaron 11 actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (tenencia de estupefacientes para consumo personal) y dos actas contravencionales por portar armas no convencionales.

En el marco de las inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control, fueron clausurados dos hoteles, uno ubicado sobre la calle Constitución al 1400 y otro en la avenida Juan de Garay al 1300.

El primero por obstruir el procedimiento e impedir el ingreso del personal policial, mientras que el segundo por falta de documentación.

Además, el operativo incluyó controles vehiculares estáticos en Caseros al 900 y en Av. Juan de Garay y Lima, y derivó en una detención por pedido de captura vigente.

Finalmente, el despliegue, desarrollado entre las 18 y las 22 horas fue coordinado por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, con la colaboración de la Comisaría Vecinal 1C, el Departamento Motorizada, la Dirección Antidrogas, el DIR, el DOU, la División Capturas y Prófugos, la División de Organizaciones Criminales, el Departamento de Contravenciones y Faltas, la Dirección Nacional de Migraciones y la AGC.