Sociedad

Cipoletti: hallaron el cuerpo de una mujer en un canal de riego y realizarán autopsia

La Justicia sospecha que se trata de una joven desaparecida.

02/09/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Cipoletti: hallaron el cuerpo de una mujer en un canal de riego y realizarán autopsia

El cuerpo de una mujer fue hallado en un canal de riego de la ciudad rionegrina de Cipoletti, la Justicia ordenó la realización de una autopsia y sospechan que se trata de una joven desaparecida.

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro le envió a la agencia Noticias Argentinas, el cadáver se encontró a las 11:00 dentro del canal: “Previo a ello habían recorrido la zona los canes de la división respectiva de la Policía”.

Las autoridades informaron que, al no poder dar con lo que indicaron los análisis de cámaras del 911 y de monitoreo de Cipoletti, pidieron ayuda para quitar residuos que traía el agua y dificultaba las tareas.

Cuando se logró retirar el cuerpo, se notificó a la familia que denunció la desaparición de una mujer, identificada como Norma Beatriz Gatica, motivo por el que se concretaron rastrillajes, se levantaron rastros en el domicilio de la damnificada y se tomaron testimonios a parientes.

La búsqueda se desarrolló también en General Roca, el Gabinete de Criminalística recolectó imágenes y diferentes fotografías de interés para la investigación, a la vez que la Brigada examinaba las cámaras de la zona.

El fiscal del caso solicitó que se lleve a cabo la necropsia correspondiente a fin de averiguar el nombre de la víctima y la data de muerte.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Cipoletti? Se halló el cuerpo de una mujer en un canal de riego. ¿Quién es la posible víctima? Se sospecha que se trata de Norma Beatriz Gatica, una joven desaparecida. ¿Cuál es el siguiente paso? Se realizará una autopsia para confirmar la identidad. ¿Dónde fue encontrado el cuerpo? En un canal de riego en Cipoletti. ¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El cuerpo fue descubierto a las 11:00.

[Fuente: Noticias Argentinas]

