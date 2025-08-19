Cine San Martín en La Plata: desperfectos y reclamos por "Homo Argentum"

Los espectadores que asistieron a la Sala 1 del Cine San Martín en La Plata llegaron al límite de su paciencia tras pasar más de una hora esperando por el inicio de la función de la exitosa película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella, y que dio que hablar en los últimos días.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, no solo cuestionaron las demoras sino que además indicaron que las pantallas del citado cine no funcionan bien, ya que se apagaban y tenían intermitencias, mientras que señalaron que en el techo parece haber riesgo de derrumbe.

En el video que dieron a conocer se escucharon los insultos y los pedidos de los asistentes para que se inicie la proyección de la película que es una de las más vistas de la semana, pero todo fue en vano.

Al final, los espectadores fueron trasladados a otro cine (Cinema City), pero ante las grandes demoras, algunos optaron por pedir el reembolso de sus entradas, las cuales habían abonado 7.500 pesos.

Hace unos meses hubo un derrumbe en una de las salas del Cine 8 y dos personas fueron hospitalizadas, tras lo cual los dueños les ofrecieron entradas gratis para todo el año.