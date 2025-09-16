En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Choque en cadena en General Paz: un herido

El lesionado fue derivado por el SAME aéreo al Hospital Argerich.

16/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3

FOTO: Choque en cadena en General Paz: un herido

Un hombre resultó herido esta tarde por el choque en cadena entre tres autos en la autopista General Paz.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Superintendencia Prevención y Gestión de Riesgos recibió un alerta en el 911 por la colisión de tres vehículos en General Paz y Puente Zapiola, en el barrio porteño de Saavedra.

En este contexto, efectivos de la Comisaría Vecinal 112-A arribaron al lugar de los hechos y constataron que uno de los conductores se encontraba inconsciente, por lo que solicitaron la presencia del SAME aéreo.

El personal de salud determinó la derivación del hombre al Hospital Argerich como consecuencia de las lesiones de consideración, al tiempo que se procedió al corte preventivo del tránsito.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque en cadena entre tres autos dejó un herido en la Autopista General Paz.

¿Quién resultó herido? Un hombre fue el lesionado en el accidente.

¿Cuándo ocurrió? El incidente ocurrió esta tarde.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? Ocurrió en la Autopista General Paz, a la altura del Puente Zapiola.

¿Cómo se atendió al lesionado? Se solicitó la presencia del SAME aéreo para la atención del herido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho