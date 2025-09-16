Choque en cadena en General Paz: un herido
El lesionado fue derivado por el SAME aéreo al Hospital Argerich.
16/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3
FOTO: Choque en cadena en General Paz: un herido
Un hombre resultó herido esta tarde por el choque en cadena entre tres autos en la autopista General Paz.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Superintendencia Prevención y Gestión de Riesgos recibió un alerta en el 911 por la colisión de tres vehículos en General Paz y Puente Zapiola, en el barrio porteño de Saavedra.
En este contexto, efectivos de la Comisaría Vecinal 112-A arribaron al lugar de los hechos y constataron que uno de los conductores se encontraba inconsciente, por lo que solicitaron la presencia del SAME aéreo.
El personal de salud determinó la derivación del hombre al Hospital Argerich como consecuencia de las lesiones de consideración, al tiempo que se procedió al corte preventivo del tránsito.
[Fuente: Noticias Argentinas]