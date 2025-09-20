Celulosa Argentina: confirmaron la venta y cambia el control de la empresa
La histórica papelera con planta en Capitán Bermúdez notificó a la Comisión Nacional de Valores la venta de participación accionaria. El nuevo comprador, Esteban Antonio Nofal, deberá lanzar una oferta pública de adquisición.
20/09/2025 | 10:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La planta de Capitán Bermúdez está paralizada desde hace casi tres meses.
Celulosa Argentina informó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores el cambio de control accionario tras la compra realizada por Esteban Antonio Nofal. El empresario adquirió, mediante un contrato de compraventa, acciones directas e indirectas que en conjunto representan más del 45% del capital social de la compañía. La operación incluyó la compra de participaciones de accionistas locales y el control de la sociedad Tapebicua Cayman Limited, beneficiaria de la mayoría accionaria.
El comunicado señala que Nofal abonó un precio de un dólar estadounidense por la totalidad de las acciones comprendidas en la operación. En paralelo, se informó que el precio de referencia en el mercado para las acciones clase B de la empresa en el semestre previo a la transacción fue de $282,1 por cada 100 acciones. Debido a la delicada situación financiera de la firma, el comprador solicitará a la CNV aplicar una excepción prevista en la Ley de Mercado de Capitales para no tomar en cuenta ese valor promedio al momento de fijar el precio equitativo de la futura oferta pública de adquisición (OPA).
Como consecuencia del cambio de control, el nuevo accionista mayoritario deberá lanzar una OPA por la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, tal como lo establecen las normas vigentes. Este paso será clave para definir el futuro de la compañía y la relación con los pequeños accionistas.
El traspaso accionario se produce en un contexto crítico: la planta de Capitán Bermúdez está paralizada desde hace casi tres meses, la firma presentó un balance con pérdidas por 170.000 millones de pesos y se encuentra en concurso de acreedores. En medio de la incertidumbre de 650 trabajadores, la llegada de Nofal abre expectativas sobre la posibilidad de reactivar la producción y encaminar la recuperación de la histórica papelera.
Lectura rápida
¿Qué cambio se informó a la Comisión Nacional de Valores?
El cambio de control accionario de Celulosa Argentina tras la compra realizada por Esteban Antonio Nofal.
¿Quién adquirió el control accionario de Celulosa Argentina?
Esteban Antonio Nofal adquirió acciones que representan más del 45% del capital social de la compañía.
¿Cuál fue el precio pagado por las acciones?
Nofal abonó un precio de un dólar estadounidense por la totalidad de las acciones en la operación.
¿Qué situación enfrenta actualmente la empresa?
La planta de Capitán Bermúdez está paralizada, la firma tiene pérdidas de 170.000 millones de pesos y está en concurso de acreedores.
¿Qué deberá hacer el nuevo accionista mayoritario?
Deberá lanzar una OPA por la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, según las normas vigentes.