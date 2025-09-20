Celulosa Argentina: confirmaron la venta y cambia el control de la empresa

Celulosa Argentina informó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores el cambio de control accionario tras la compra realizada por Esteban Antonio Nofal. El empresario adquirió, mediante un contrato de compraventa, acciones directas e indirectas que en conjunto representan más del 45% del capital social de la compañía. La operación incluyó la compra de participaciones de accionistas locales y el control de la sociedad Tapebicua Cayman Limited, beneficiaria de la mayoría accionaria.

El comunicado señala que Nofal abonó un precio de un dólar estadounidense por la totalidad de las acciones comprendidas en la operación. En paralelo, se informó que el precio de referencia en el mercado para las acciones clase B de la empresa en el semestre previo a la transacción fue de $282,1 por cada 100 acciones. Debido a la delicada situación financiera de la firma, el comprador solicitará a la CNV aplicar una excepción prevista en la Ley de Mercado de Capitales para no tomar en cuenta ese valor promedio al momento de fijar el precio equitativo de la futura oferta pública de adquisición (OPA).

Como consecuencia del cambio de control, el nuevo accionista mayoritario deberá lanzar una OPA por la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, tal como lo establecen las normas vigentes. Este paso será clave para definir el futuro de la compañía y la relación con los pequeños accionistas.

El traspaso accionario se produce en un contexto crítico: la planta de Capitán Bermúdez está paralizada desde hace casi tres meses, la firma presentó un balance con pérdidas por 170.000 millones de pesos y se encuentra en concurso de acreedores. En medio de la incertidumbre de 650 trabajadores, la llegada de Nofal abre expectativas sobre la posibilidad de reactivar la producción y encaminar la recuperación de la histórica papelera.