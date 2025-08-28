Cayó un hombre prófugo por un crimen tras 23 años escondido en Paraguay

Un sujeto de nacionalidad paraguaya fue extraditado en las últimas horas, desde su país de origen para ser juzgado en la Argentina por un crimen que había cometido en 2002 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El hombre, de 71 años de edad, y con pedido de captura internacional, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, acusado por el delito de Homicidio.

El operativo se llevó a cabo a través de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con la participación de efectivos de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA).

El hecho que se le imputa ocurrió en enero del año 2002 en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando el involucrado asesinó a un sujeto mediante varios disparos de arma de fuego, dándose posteriormente a la fuga.

En ese contexto, intervino el Juzgado de Garantías Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Laura Verónica Ninni, la que ante la falta de novedades en cuanto al paradero del encartado, remitió en los últimos meses a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, un oficio judicial solicitando la captura del sindicado, razón por la cual el Departamento Interpol procedió a la difusión en el plano internacional de una Notificación de Índice Rojo.

Luego de arduas tareas de inteligencia realizadas por la Oficina Central Nacional (OCN), sumadas a un intercambio de datos con los oficiales paraguayos, el involucrado fue ubicado y detenido por las fuerzas policiales de la República del Paraguay en ese país.

Posteriormente y luego de la remisión formal de la solicitud de extradición del requerido a través de los conductos diplomáticos correspondientes, se tomó conocimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la misma había sido concedida, por lo que rápidamente se conformó una comisión policial integrada por efectivos de Fugitivos y Extradiciones de la PFA que partió hacia el vecino país con el objetivo de asumir la custodia y traslado del detenido.