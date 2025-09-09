En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cayó en Palermo un ciudadano noruego buscado por organización criminal

El acusado había sido condenado a 11 años y 7 meses de prisión, pero se había fugado.

09/09/2025 | 09:55Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un noruego con pedido de captura por ser parte de organización criminal

Un noruego que tenía pedido de captura tras fugarse luego de haber sido condenado a 11 años y 7 meses de prisión por formar parte de una organización criminal en su país, fue capturado en el barrio porteño de Palermo.

En las últimas horas efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Ciudad de Buenos Aires a un sujeto de nacionalidad noruega sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por delitos graves relacionados con estupefacientes, por formar parte de una organización criminal y conducir bajo los efectos del alcohol en su país.

La pesquisa contra el sujeto comenzó luego de que los investigadores hayan tomado conocimiento de la Notificación de Índice Roja en su contra. A partir de ese momento, los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA emprendieron distintas diligencias con la ayuda de la bases de datos y los sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - Interpol).

En medio de la investigación, se realizó un intercambio de datos con colegas de la Oficina Central Nacional (OCN) Oslo, lo que permitió establecer que el acusado residía en un domicilio del barrio porteño de Palermo.

De este modo, se implantó una discreta vigilancia en las inmediaciones de un inmueble utilizado como vivienda de alquiler temporario con gran presencia de extranjeros, escenario que se incrementó en los últimos años.

Luego de varias horas de procedimiento, los federales lograron visualizar a un individuo con las mismas características del fugitivo, deteniendo su marcha con fines de identificación. Allí confirmaron que se trataba del encartado, materializaron su captura en la vía pública, sobre la calle Paraguay al 3900.

El detenido, noruego de 35 años, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a la espera de su extradición.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Un noruego de 35 años.

¿Por qué estaba buscado?
Tenía un pedido de captura internacional por delitos graves relacionados con estupefacientes.

¿Cuánto tiempo recibió de condena?
11 años y 7 meses de prisión.

¿Dónde fue capturado?
En el barrio porteño de Palermo, sobre la calle Paraguay al 3900.

¿Qué autoridades intervinieron?
La Policía Federal Argentina (PFA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho