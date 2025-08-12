FOTO: Caso Melmann: rechazaron los pedidos de libertad condicional de Anselmini y Echenique

El Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los cuatro policías condenados por secuestrar, torturar, violar y asesinar a Natalia Melmann el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

Gustavo Melmann dialogó con la agencia Noticias Argentinas y afirmó que el magistrado Ricardo Perdichizzi denegó el beneficio para los dos oficiales, que continuarán detenidos en la cárcel de Batán.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensora Patricia Perelló y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata al respecto.

En este sentido, el padre de la víctima señaló: “Estamos conformes, pero nos queda una instancia más que siempre falla en favor de estos asesinos”.

Echenique fue beneficiado con salidas transitorias en 2024: el uniformado tiene permitido circular en la vía pública los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20.

Ricardo Anselmini gozó de la medida judicial y podía salir los domingos cada dos semanas, pero en octubre del año pasado la Justicia revocó ese fallo.

El ex comisario había sido filmado por vecinos mientras caminaba por una plaza, cuando se dirigía al almacén del barrio.

Por su parte, las extracciones de sangre a los policías Osvaldo Alfredo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez siguen sin fecha.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.