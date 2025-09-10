FOTO: Caso Lian: Abogado revela que no hay indicios sobre su desaparición

La causa por la desaparición de Lian Flores en Córdoba sigue sin avances y Darío Baggini, abogado de la familia, destacó que “la sospecha siempre recayó sobre los vecinos”, pero no tienen ni un indicio sobre qué pasó con el pequeño que fue visto por última vez el 22 de febrero de este año.

“No hay nada, lamentablemente no existe una pista concreta de Lian”, manifestó Baggini en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

En este marco de incertidumbre, el defensor señaló que “es inentendible” cómo a más de seis meses no hay ni una pista certera sobre los últimos movimientos del niño: “Ambas fiscalías, provincial y federal, siguen investigando”.

Pese a que “se ofrecen pruebas nuevas”, Baggini soslayó que por el momento ninguna arrojó resultado positivo que permita avanzar en la investigación.

Respecto a la sospecha por parte de la defensa, remarcó que “siempre recayó sobre los vecinos”, pero, al no tener siquiera un indicio, “no se puede hacer nada”.

Ahora, esperan que se acepte la utilización del polígrafo: “La fiscal federal Virginia Miguel Carmona insiste que es una prueba con decenas de indicadores fisiológicos que nos permitirían saber, medianamente, que testigo miente o no.”

Aun así, esta prueba no avanza debido a que “cambiaron las autoridades en Estados Unidos y tuvieron que comenzar de nuevo con las gestiones”.

Acerca de la situación actual de los padres de Lian, Baggini exteriorizó que están “destruidos” y que “lo buscan con vida día a día”.

“Vienen al Estudio; preguntan; vamos hasta las fiscalías a consultar novedades; pensamos pruebas nuevas. Es todo un tema y ellos siguen con fuerzas en encontrarlo”, concluyó.