FOTO: Caso León Aquino: condenaron a perpetua a la pareja que mató al niño

La Justicia condenó a prisión perpetua a Yésica Aquino y Roberto Fernández, la pareja que mató a su hijo de 18 meses, León Aquino, que murió con una aguja en la espalda, en la localidad bonaerense de Berazategui.

El jurado popular ya los había declarado culpables hace 10 días, pero faltaba que el tribunal definiera la pena y, según el fallo, Aquino fue hallada responsable del delito de “homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que Fernández recibió condena por “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”.

Durante el juicio, ambos acusados se declararon inocentes y pidieron la absolución, mientras que la defensa de Fernández sostuvo que las lesiones pudieron haberse producido en el hospital, además, el abogado de Aquino planteó que la mujer no buscó la muerte de su hijo y pidió que se la juzgara por un delito menor.

La Fiscalía, en cambio, describió un cuadro sistemático de maltrato hacia León y sus hermanos como caminos de pan en la cuna para atraer hormigas, golpizas con palos, mordeduras, baños de agua helada, ahogamientos simulados, pinchazos con agujas y otras prácticas aberrantes.

El 23 de septiembre de 2021, el bebé fue llevado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde murió tras varios días de agonía, para que finalmente la autopsia revele que murió por múltiples lesiones y confirmó la presencia de una aguja de tejer de 2,5 centímetros clavada en su espalda, que le provocó una hemorragia y una septicemia fatal.

Finalmente, con el fallo conocido, Aquino y Fernández deberán cumplir prisión perpetua por el brutal crimen de su hijo.