En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Caso León Aquino: condenaron a perpetua a la pareja que mató al niño

El 23 de septiembre de 2021, el bebé fue llevado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde falleció tras días de sufrimiento por graves lesiones.

16/09/2025 | 14:34Redacción Cadena 3

FOTO: Caso León Aquino: condenaron a perpetua a la pareja que mató al niño

La Justicia condenó a prisión perpetua a Yésica Aquino y Roberto Fernández, la pareja que mató a su hijo de 18 meses, León Aquino, que murió con una aguja en la espalda, en la localidad bonaerense de Berazategui.

El jurado popular ya los había declarado culpables hace 10 días, pero faltaba que el tribunal definiera la pena y, según el fallo, Aquino fue hallada responsable del delito de “homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que Fernández recibió condena por “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”.

Durante el juicio, ambos acusados se declararon inocentes y pidieron la absolución, mientras que la defensa de Fernández sostuvo que las lesiones pudieron haberse producido en el hospital, además, el abogado de Aquino planteó que la mujer no buscó la muerte de su hijo y pidió que se la juzgara por un delito menor.

La Fiscalía, en cambio, describió un cuadro sistemático de maltrato hacia León y sus hermanos como caminos de pan en la cuna para atraer hormigas, golpizas con palos, mordeduras, baños de agua helada, ahogamientos simulados, pinchazos con agujas y otras prácticas aberrantes.

El 23 de septiembre de 2021, el bebé fue llevado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde murió tras varios días de agonía, para que finalmente la autopsia revele que murió por múltiples lesiones y confirmó la presencia de una aguja de tejer de 2,5 centímetros clavada en su espalda, que le provocó una hemorragia y una septicemia fatal.

Finalmente, con el fallo conocido, Aquino y Fernández deberán cumplir prisión perpetua por el brutal crimen de su hijo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con León Aquino? La pareja de padres fue condenada a prisión perpetua por su asesinato.

¿Quiénes son los condenados? Los condenados son Yésica Aquino y Roberto Fernández, padres del niño.

¿Cuándo ocurrió el hecho? León fue llevado al hospital el 23 de septiembre de 2021 y murió tras varios días de agonía.

¿Dónde murió el niño? El niño falleció en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

¿Cómo se determinó la causa de muerte? La autopsia reveló múltiples lesiones y una aguja de tejer clavada en su espalda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho