Sociedad

Caso León Aquino: condenan a madre y padrastro por homicidio del bebé

La parte acusatoria sostuvo que los condenados actuaron con ensañamiento, alevosía y premeditación, lo que agravó la calificación del crimen.

04/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: Caso León Aquino: condenan a madre y padrastro por homicidio del bebé

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó este jueves a Yésica del Carmen Aquino y a Roberto Carlos Fernández, madre y padrastro del menor, por el homicidio de León Aquino, el bebé de 18 meses que murió tras sufrir graves maltratos en 2021.

Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano anunciaron un fallo unánime y darán a conocer los fundamentos y el monto de la pena el próximo 15 de septiembre.

León llegó al hospital El Cruce de Florencio Varela el 19 de septiembre de 2021 con múltiples hematomas, mordeduras y una aguja oxidada clavada en la espalda, que los médicos aseguraron pudo haber provocado un cuadro de septicemia.

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena detalló que el bebé fue víctima de torturas constantes, mientras sus seis hermanos también sufrían malos tratos en la vivienda.

Durante el juicio, se incorporaron testimonios de familiares y de dos hermanos mediante el sistema de cámara Gesell. Uno de ellos, de 12 años, no logró declarar por un bloqueo emocional, aunque dejó un dibujo que reflejaba la violencia sufrida por León.

La parte acusatoria sostuvo que los condenados actuaron con ensañamiento, alevosía y premeditación, lo que agravó la calificación del crimen.

La audiencia comenzó a las 12 en los tribunales de Quilmes y, aunque ninguno de los acusados estuvo presente, la resolución judicial reflejó el trabajo de la fiscalía y de los peritos forenses que documentaron las lesiones y la historia de violencia que sufrió el menor.

Finalmente, desde el entorno del niño exigieron que “la muerte de León no quede impune” y reclamaron justicia plena para los responsables.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron condenados? Yésica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández fueron condenados por el homicidio de su hijo, León Aquino.

¿Cuándo ocurrió el hecho? León sufrió maltratos y finalmente murió en 2021.

¿Dónde estaba León cuando fue encontrado? Fue hallado en el hospital El Cruce de Florencio Varela con lesiones graves.

¿Qué detalles se presentaron en el juicio? Se incorporaron testimonios de familiares y se presentó un dibujo que reflejaba la violencia sufrida por León.

¿Qué pidió el entorno del niño? Exigieron que la muerte de León no quede impune y reclamaron justicia para los responsables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

