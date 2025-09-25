Caso Jimena Salas: los hermanos Saavedra declararon en juicio por femicidio
El juicio se desarrolló luego de la suspensión por una semana tras la muerte de Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso.
25/09/2025 | 08:17Redacción Cadena 3
Los hermanos Saavedra, acusados del brutal femicidio de Jimena Salas en enero de 2017 en Salta, declararon en la primera audiencia del juicio en su contra, el cual se postergó durante una semana luego de la muerte de Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso, quien apareció sin vida un día antes del debate en el baño de la cárcel.
En esta ocasión Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra son juzgados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, donde se detallaron las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación en contra de los acusados, ambos solicitaron a través de su abogado defensor prestar declaración ante el Tribunal.
En este marco, los dos negaron su participación en el hecho juzgado y respondieron preguntas formuladas por las partes, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal provincial.
Luego, comenzó la ronda de testimoniales con la declaración de la entonces pareja de Jimena Beatriz Salas, Nicolás Cajal Gauffín, quien se refirió a lo sucedido el viernes 27 de enero de 2017 y a la situación de su grupo familiar en la actualidad.
En 2021 Gauffín fue juzgado por el delito de encubrimiento, pero resultó absuelto por falta de pruebas.
Al finalizar, los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves 25 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales.
