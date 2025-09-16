Cáritas Mendoza alertó sobre el aumento de la pobreza en la provincia
El presidente de la organización, padre Mauricio Haddad, expresó su preocupación por el aumento de la pobreza en la provincia y describe un panorama alarmante de desamparo social.
16/09/2025 | 19:15Redacción Cadena 3
FOTO: Cáritas Argentina: un llamado a la solidaridad
Audio. Cáritas Mendoza alertó sobre el aumento de la pobreza en la provincia
El presidente de Cáritas Mendoza, padre Mauricio Haddad, manifestó preocupación por la creciente pobreza en la provincia, resaltando que este es un tema complejo que va más allá de lo económico.
Haddad aseguró a Cadena 3 que Cáritas atiende a mil familias por mes, lo que evidencia la gravedad de la situación social actual. "La gente se desasocia y cae en la pobreza. No peleo con el discurso económico, nosotros vemos la realidad", afirmó.
El padre destacó que se observa un incremento en el número de jubilados que no logran llegar a fin de mes y que, debido a la crisis, han discontinuado sus tratamientos médicos. También mencionó que muchos de clase media acuden a pedir ayuda a las sedes de Cáritas.
La situación se complica aún más con el aumento de la canasta básica, que subió más de 20 mil pesos en el último mes. Haddad advirtió que esta realidad recae especialmente sobre los más vulnerables, incluyendo jubilados y niños. "Este es el panorama que enfrentan miles de familias mendocinas", concluyó.
Desde Mendoza, la preocupación por el aumento de la pobreza se hace cada vez más evidente, reflejando la necesidad de abordar la situación de forma integral.
Informe de Laura Carbonari