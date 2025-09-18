FOTO: Capturaron en Rosario a "Gordo Jony", financista de la banda de "El Peruano".

En un operativo llevado a cabo este miércoles, efectivos de la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal capturaron a J.L.G., alias “Gordo Jony”, quien se encontraba prófugo de la justicia. El individuo es investigado por su presunta participación como financista de la organización narco liderada por Julio Rodríguez Granthon, alias “El Peruano”.

La captura se concretó en la vía pública, en la intersección de las calles España y Brown, en el barrio Parque España. Según fuentes judiciales, el procedimiento fue el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó tareas de inteligencia, interceptación de comunicaciones y geolocalización. En el momento de su arresto, le fue incautado un teléfono celular.

“Gordo Jony” era buscado por la justicia federal desde febrero de 2025, cuando una serie de allanamientos vinculados a la misma causa resultaron en el secuestro de armas de fuego, dinero en efectivo y más de 53 panes de droga. Hasta el momento, suman siete las personas detenidas en esta investigación, que conecta a las organizaciones de Rodríguez Granthon y Esteban Lindor Alvarado.

Entre los arrestados previos se encuentra Marcos Julián Díaz, alias “Rafa Lewis”, ex integrante de la selección nacional juvenil de rugby, Los Pumitas, quien permanecía prófugo desde el año 2021.

La investigación también logró establecer vínculos financieros de la organización con Gustavo Shanahan, un empresario ya condenado por narcotráfico, identificado como una pieza central en el lavado de activos para estos grupos criminales.

Además de su rol como presunto financista de “El Peruano”, se comprobó que “Gordo Jony” participaba activamente en la banda conocida como “Los Menores”, liderada por el prófugo Matías Gazzani. Este grupo, según las actuaciones judiciales, ha intentado suplantar a narcos históricos de la ciudad –hoy detenidos– mediante un accionar violento que incluye balaceras, extorsiones y otros hechos delictivos de alta gravedad.

El operativo que derivó en su captura estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, bajo la dirección del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Rosario, a cargo de los fiscales Matías Scilabra y Santiago Alberdi.