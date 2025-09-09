Buscan a un adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad de Córdoba

FOTO: El muchacho se llama Benjamín Reartes y vive en barrio Alto Alberdi.

Un adolescente de 15 años desapareció en la provincia de Córdoba y la Justicia pide colaboración para dar con su paradero.

Según informó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal provincial, se trata de Benjamín Reartes, quien fue visto por última vez en el barrio Patricios en la capital provincial.

El menor mide 1,80 metros de estatura, tiene pelo oscuro, corto, con flequillo largo, rapado en la nuca y presenta una cicatriz en la ceja derecha.

Al momento de su extravío, vestía un buzo negro, con la inscripción “Los Ángeles” en color blanco a la altura del pecho y en la espalda, una gorra negra, zapatillas negras y un jean oscuro.

Además, el damnificado, con un leve retraso cognitivo, se encuentra domiciliado en el barrio Alto Alberdi.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° señaló que aquellas personas que deseen aportar datos certeros sobre el paradero pueden llamar al 351-5642877 o acudir a la calle José Villegas 2100, donde está emplazada la Unidad Judicial N°12.