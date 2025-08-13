En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Bullrich: "Hay que ver qué funcionarios son responsables de que el fentanilo haya matado a casi cien personas"

La ministra de Seguridad señaló además que "hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".

13/08/2025 | 08:12Redacción Cadena 3

FOTO: Bullrich: "Hay que ver qué funcionarios son responsables de que el fentanilo haya matado a casi cien personas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que hay que ver "qué funcionarios" son los responsables de que "el fentanilo haya matado a casi cien personas", a la vez que dijo que "hay una cadena de custodia" que fracasó.

"Hay responsabilidades que las determinará la Justicia, habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas de acuerdo a lo que esta diciendo la Justicia", indicó.

Además, en diálogo con La Nación+ añadió: "Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y tenías mil kilos de efedrina por al año y de golpe pasaste a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".

"Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando", aseveró.

Lectura rápida

¿Qué declaró Patricia Bullrich? Afirmó que hay que verificar qué funcionarios son responsables de las muertes ocasionadas por el fentanilo.

¿Cuántas muertes se atribuyen al fentanilo? Se indicaron casi cien muertes relacionadas con la droga.

¿Qué criticó Bullrich? La ministra criticó que "hay una cadena de custodia" que ha fracasado en el manejo de la situación.

¿A qué comparó el caso del fentanilo? Lo comparó con el desvío de la efedrina que sucedió en el pasado.

¿Qué considera importante Bullrich? Resaltó la rigurosidad en el control para evitar la entrada del fentanilo a Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho