Bomberos de Córdoba combatieron dos incendios en macrobasurales

Este martes la ciudad de Córdoba vivió una compleja situación por dos incendios de gran magnitud que afectaron a macrobasurales ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias.

Los focos son combatidos por personal de la Dirección de Defensa Civil municipal, en conjunto con Bomberos de Villa Allende y efectivos de la Provincia de Córdoba. Según denunció la Municipalidad, el origen estuvo vinculado al “imprudente accionar de ciudadanos que arrojan residuos de manera constante” en esos predios.

En ese sentido, el Ejecutivo local informó que radicó denuncias contra los propietarios de los terrenos por su “inacción” ante la acumulación de basura y la generación de lo que calificó como “focos infecciosos y peligrosos”.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia advirtió que el riesgo de incendios alcanzará un nivel “extremo” este miércoles y que la situación podría prolongarse al menos hasta el jueves 14.

Las autoridades instaron a la comunidad a extremar las medidas preventivas para evitar nuevos focos ígneos durante este período de alta vulnerabilidad, en el que cualquier descuido podría derivar en un siniestro de graves consecuencias.

