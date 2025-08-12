Bomberos de Córdoba combatieron dos incendios en macrobasurales
Los focos ígneos de gran magnitud estuvieron ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias.
12/08/2025 | 22:32Redacción Cadena 3
FOTO: Bomberos combaten dos incendios en macrobasurales en Córdoba.
Este martes la ciudad de Córdoba vivió una compleja situación por dos incendios de gran magnitud que afectaron a macrobasurales ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias.
Los focos son combatidos por personal de la Dirección de Defensa Civil municipal, en conjunto con Bomberos de Villa Allende y efectivos de la Provincia de Córdoba. Según denunció la Municipalidad, el origen estuvo vinculado al “imprudente accionar de ciudadanos que arrojan residuos de manera constante” en esos predios.
En ese sentido, el Ejecutivo local informó que radicó denuncias contra los propietarios de los terrenos por su “inacción” ante la acumulación de basura y la generación de lo que calificó como “focos infecciosos y peligrosos”.
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia advirtió que el riesgo de incendios alcanzará un nivel “extremo” este miércoles y que la situación podría prolongarse al menos hasta el jueves 14.
Las autoridades instaron a la comunidad a extremar las medidas preventivas para evitar nuevos focos ígneos durante este período de alta vulnerabilidad, en el que cualquier descuido podría derivar en un siniestro de graves consecuencias.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Córdoba? Dos incendios de gran magnitud afectan a macrobasurales en la ciudad.
¿Quiénes están combatiendo los incendios? Personal de la Dirección de Defensa Civil, Bomberos de Villa Allende y efectivos de la Provincia de Córdoba.
¿Cuándo se emitió la alerta de incendios? La alerta fue emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático para el miércoles y se espera que la situación se prolongue al menos hasta el jueves 14.
¿Dónde se localizan los incendios? Los incendios afectan macrobasurales ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias.
¿Por qué se están produciendo los incendios? Se atribuyen al “imprudente accionar de ciudadanos que arrojan residuos de manera constante” en esos predios.