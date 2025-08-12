En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Alertan sobre riesgo extremo de incendios en norte y oeste de Córdoba

Las condiciones meteorológicas elevarán al máximo nivel la amenaza de inicio de focos ígneos.

12/08/2025 | 14:25Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba, bajo alerta extrema de incendios.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió en la tarde de este martes una alerta por condiciones meteorológicas que elevan el peligro de incendios forestales en el norte y el oeste de la provincia de Córdoba.

La advertencia rige desde este martes hasta el jueves, con especial énfasis en el miércoles, cuando el riesgo de incendio será extremo.

Según el informe, la alta disponibilidad de combustible fino, sumada a las condiciones climáticas, incrementa la probabilidad de ignición y de una rápida propagación del fuego.

El reporte no descarta vientos de diversa intensidad en zonas serranas.

Ante esta situación, se instó a la población a extremar las precauciones y a intensificar las medidas de prevención para evitar cualquier inicio de fuego.

El índice Meteorológico de Peligro de Incendios se mantendrá en el siguiente rango durante el período de vigencia de la alerta:

· Martes: MUY ALTO

· Miércoles: EXTREMO

· Jueves: MUY ALTO

Estado de alerta ambiental

La Provincia decretó el pasado 2 de junio el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.

La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, declara la prohibición del encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios en el territorio provincial.

En caso de incendios, llamar a:

911Policía de Córdoba

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)Call Center de Defensa Civil

100Bomberos Voluntarios

Lectura rápida

¿Qué emitió la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático? Una alerta por condiciones meteorológicas que elevan el peligro de incendios forestales.

¿Quién emitió la alerta? La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

¿Cuándo rige la alerta? Desde este martes hasta el jueves, con mayor énfasis el miércoles.

¿Dónde se incrementa el riesgo de incendios? En el norte y el oeste de la provincia de Córdoba.

¿Por qué se emite la alerta? Por la alta disponibilidad de combustible fino y condiciones climáticas que aumentan la probabilidad de ignición.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho