Berisso: un hombre murió tras un accidente en la rotonda René Favaloro
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Delitos Culposos de La Plata.
09/09/2025 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Berisso: un hombre murió tras un accidente en la rotonda René Favaloro
Un hombre de 38 años, identificado como Néstor Raúl López, perdió el control de su motocicleta, despistó y cayó sobre el asfalto en la rotonda de Rene Favaloro, en la localidad de Berisso, La Plata.
Según el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrido este martes fue advertido por operadores del Centro Operativo Municipal (COM), quienes alertaron de inmediato al personal policial y a inspectores de seguridad vial. Al lugar acudió también una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al Hospital Larraín.
Según precisaron las autoridades, la víctima no llevaba casco al momento del accidente y sufrió lesiones graves, que horas más tarde derivaron en su fallecimiento.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Delitos Culposos de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone, que dispuso pericias y tareas de investigación para esclarecer el hecho.
Finalmente, hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el accidente.
Lectura rápida
¿Quién fue la víctima del accidente?
La víctima fue Néstor Raúl López, un hombre de 38 años.
¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió en la rotonda de René Favaloro, en Berisso, La Plata.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar este martes.
¿Qué sucedió tras el accidente?
La víctima fue trasladada al Hospital Larraín por una ambulancia del SAME.
¿Quién investiga el caso?
La investigación está a cargo de la Fiscalía N°10 de Delitos Culposos de La Plata.
[Fuente: Noticias Argentinas]