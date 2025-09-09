FOTO: Berisso: un hombre murió tras un accidente en la rotonda René Favaloro

Un hombre de 38 años, identificado como Néstor Raúl López, perdió el control de su motocicleta, despistó y cayó sobre el asfalto en la rotonda de Rene Favaloro, en la localidad de Berisso, La Plata.

Según el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrido este martes fue advertido por operadores del Centro Operativo Municipal (COM), quienes alertaron de inmediato al personal policial y a inspectores de seguridad vial. Al lugar acudió también una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al Hospital Larraín.

Según precisaron las autoridades, la víctima no llevaba casco al momento del accidente y sufrió lesiones graves, que horas más tarde derivaron en su fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Delitos Culposos de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone, que dispuso pericias y tareas de investigación para esclarecer el hecho.

Finalmente, hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el accidente.