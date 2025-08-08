FOTO: Berisso: dos jubilados de 85 y 76 años murieron en un incendio

Dos jubilados murieron por un incendio en su vivienda, en el partido bonaerense de Berisso.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que las víctimas fueron identificadas como Gerónima Alegre, de 85 años, y Florentino Fernández, de 76, quienes fueron encontrados incinerados en la calle 12 entre 149 y 150.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una densa columna de humo que salía de un inmueble.

En este contexto, oficiales del Comando de Patrullas de Berisso acudieron de inmediato y, tras forzar el portón de ingreso, hallaron en el fondo de la finca una casa envuelta en llamas.

Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, pero una vez controlada la situación hallaron en el interior los cuerpos calcinados de las dos personas.

Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el lugar, aunque en estado de shock solo pudieron aportar datos de identificación.

La Fiscalía N°17 a cargo de Eugenia Di Lorenzo ordenó iniciar las actuaciones correspondientes y dispuso la preservación de la escena, mientras se aguardaba el trabajo de los peritos de Policía Científica y de Bomberos de la Policía para determinar el origen del fuego.

En caso de confirmarse que el incendio no fue intencional, la investigación pasará a la órbita del fiscal de Delitos Culposos Carlos Vercellone, titular de la UFI N°10.