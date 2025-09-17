Barrick Gold encontró "el mayor yacimiento de oro del siglo": ¿en dónde queda?

Barrick Gold Corporation ha revelado que su proyecto Fourmile en Nevada, Estados Unidos, se proyecta como uno de los mayores yacimientos de oro del siglo.

La combinación de alta ley, escala y potencial de exploración lo posiciona para redefinir el mercado global.

La minería, un sector a menudo caracterizado por la cautela, ha sido sacudida por un anuncio monumental de Barrick.

El CEO Mark Bristow, en el Foro Minero de las Américas, confirmó que Fourmile no es solo un hallazgo prometedor, sino un proyecto que se perfila como un "gigante de bajo costo y larga vida útil".

Los estudios actualizados de la compañía, basados en datos de 2024 y 2025, respaldan su potencial para convertirse en uno de los diez principales productores de oro a nivel mundial.

Bristow destacó la excepcional combinación de alta ley (15-16 g/t) con un tonelaje significativo que podría duplicarse. Para lograrlo, la empresa ha planificado una expansión ambiciosa de sus operaciones de perforación, con más de 120 km de perforación direccional en 2026.

Además, se espera que la construcción de la rampa de exploración Bullion Hill comience en 2026, lo que permitirá el acceso subterráneo al yacimiento.

Este descubrimiento es tan significativo que, según Barrick, podría "redefinir la curva de costos de la industria".

El proyecto Fourmile no solo generará un flujo de caja líder, sino que también complementará la producción existente, fortaleciendo la posición de la compañía en el mercado.

En un mundo donde los hallazgos de esta magnitud son cada vez más raros, Fourmile representa un activo estratégico que podría ser clave para el crecimiento de Barrick y para el futuro del sector minero.