Sociedad

Altas Cumbres: una camioneta cruzó en doble línea amarilla bajo intensa lluvia

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 34. La maniobra fue capturada por uno de los conductores de otro vehículo.

30/08/2025 | 20:54Redacción Cadena 3

FOTO: Altas Cumbres: una camioneta cruzó en doble línea amarilla bajo intensa lluvia.

Un nuevo caso de imprudencia al volante quedó registrado este sábado en las Altas Cumbres, cuando una camioneta fue filmada cruzando en doble línea amarilla en medio de lluvias intensas y visibilidad reducida por niebla.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 34, en las cercanías de Mina Clavero. Según trascendió, el vehículo rebasó a dos autos en condiciones climáticas adversas, poniendo en riesgo no solo a sus ocupantes sino también a otros conductores que circulaban por la zona.

Las autoridades recuerdan que las lluvias y la densa niebla incrementan la peligrosidad en rutas de montaña, donde la imprudencia y el exceso de velocidad pueden derivar en accidentes graves. En este sentido, la Provincia de Córdoba mantiene campañas de concientización y controles viales para reducir incidentes en carreteras afectadas por inestabilidad climática.

El registro de este hecho se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre usuarios y reforzando la recomendación de extremar las precauciones al conducir en condiciones adversas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió este sábado en las Altas Cumbres? Se registró un caso de imprudencia al volante, donde una camioneta cruzó en doble línea amarilla bajo condiciones climáticas adversas.

¿Quién estuvo involucrado en el incidente? Una camioneta que rebasó a dos autos en la Ruta Provincial 34, cerca de Mina Clavero.

¿Cuándo se produjo el hecho? El incidente ocurrió pasadas las 17 horas.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? En el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 34, en las cercanías de Mina Clavero.

¿Por qué es peligroso conducir en esas condiciones? Las lluvias y la niebla incrementan la peligrosidad en rutas de montaña, lo que puede derivar en accidentes graves.

