En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Argentinos Jrs.

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Ctral. Córdoba vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Volcó un camión de caudales en Potrero de Garay: 4 personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió sobre la ruta S-495. Los cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital Arturo Illia de Alta Gracia con traumatismos, mientras se investigan las causas del vuelco.

30/08/2025 | 17:03Redacción Cadena 3

FOTO: Un camión de caudales volcó en Potrero de Garay.

Un camión de caudales protagonizó un grave accidente este sábado en Potrero de Garay, departamento Santa María, cuando despistó y terminó volcado sobre la banquina de la ruta S-495.

El hecho ocurrió en las últimas horas y dejó como saldo a los cuatro ocupantes de la unidad con distintos traumatismos. Todos fueron trasladados al hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con el parte oficial, el rodado —un Mercedes Benz conducido por un hombre de 62 años— perdió el control por causas que aún se investigan, hasta quedar lateralizado fuera de la calzada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro, ocurrido en un camino de alta circulación en la región serrana.

El accidente no solo generó preocupación por la magnitud del vuelco, sino también porque se trata de un camión de transporte de caudales, lo que obligó a extremar medidas de seguridad durante el operativo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión de caudales volcó en Potrero de Garay.

¿Quiénes están involucrados? Cuatro ocupantes del camión, un Mercedes Benz conducido por un hombre de 62 años.

¿Cuándo sucedió? En las últimas horas, según el parte oficial.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la ruta S-495, en el departamento Santa María.

¿Por qué es relevante? Se trata de un camión de transporte de caudales, lo que generó preocupación y medidas de seguridad adicionales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho