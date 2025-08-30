Volcó un camión de caudales en Potrero de Garay: 4 personas resultaron heridas
El siniestro ocurrió sobre la ruta S-495. Los cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital Arturo Illia de Alta Gracia con traumatismos, mientras se investigan las causas del vuelco.
30/08/2025 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Un camión de caudales volcó en Potrero de Garay.
Un camión de caudales protagonizó un grave accidente este sábado en Potrero de Garay, departamento Santa María, cuando despistó y terminó volcado sobre la banquina de la ruta S-495.
El hecho ocurrió en las últimas horas y dejó como saldo a los cuatro ocupantes de la unidad con distintos traumatismos. Todos fueron trasladados al hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde permanecen bajo observación médica.
De acuerdo con el parte oficial, el rodado —un Mercedes Benz conducido por un hombre de 62 años— perdió el control por causas que aún se investigan, hasta quedar lateralizado fuera de la calzada.
/Inicio Código Embebido/
Tiempo inestable. Tormenta de Santa Rosa: alerta naranja y amarilla en Córdoba y siete provincias
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca también a sectores de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan.
/Fin Código Embebido/
Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro, ocurrido en un camino de alta circulación en la región serrana.
El accidente no solo generó preocupación por la magnitud del vuelco, sino también porque se trata de un camión de transporte de caudales, lo que obligó a extremar medidas de seguridad durante el operativo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un camión de caudales volcó en Potrero de Garay.
¿Quiénes están involucrados? Cuatro ocupantes del camión, un Mercedes Benz conducido por un hombre de 62 años.
¿Cuándo sucedió? En las últimas horas, según el parte oficial.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la ruta S-495, en el departamento Santa María.
¿Por qué es relevante? Se trata de un camión de transporte de caudales, lo que generó preocupación y medidas de seguridad adicionales.