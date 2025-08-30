Volcó un camión de caudales en Potrero de Garay: 4 personas resultaron heridas

FOTO: Un camión de caudales volcó en Potrero de Garay.

Un camión de caudales protagonizó un grave accidente este sábado en Potrero de Garay, departamento Santa María, cuando despistó y terminó volcado sobre la banquina de la ruta S-495.

El hecho ocurrió en las últimas horas y dejó como saldo a los cuatro ocupantes de la unidad con distintos traumatismos. Todos fueron trasladados al hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con el parte oficial, el rodado —un Mercedes Benz conducido por un hombre de 62 años— perdió el control por causas que aún se investigan, hasta quedar lateralizado fuera de la calzada.

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro, ocurrido en un camino de alta circulación en la región serrana.

El accidente no solo generó preocupación por la magnitud del vuelco, sino también porque se trata de un camión de transporte de caudales, lo que obligó a extremar medidas de seguridad durante el operativo.