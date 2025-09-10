Alerta en Córdoba por incendios: ocho focos fueron contenidos

La situación de los incendios forestales en Córdoba se torna crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registran vientos intensos y temperaturas elevadas.

Roberto Schreiner, vocero del plan de manejo del fuego, señaló a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número ha aumentado a ocho.

Las localidades afectadas incluyen La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.

Schreiner destacó que todos los incendios están contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de TAC y los pilotos de aviones hidrantes.

Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Informe de Gonzalo Carrasquera.