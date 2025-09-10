Alerta en Córdoba por incendios: ocho focos fueron contenidos
El estado del clima genera preocupación en la provincia. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la zona.
10/09/2025 | 14:24Redacción Cadena 3
FOTO: El clima complica la situación. (Archivo)
La situación de los incendios forestales en Córdoba se torna crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registran vientos intensos y temperaturas elevadas.
Roberto Schreiner, vocero del plan de manejo del fuego, señaló a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número ha aumentado a ocho.
Las localidades afectadas incluyen La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.
Schreiner destacó que todos los incendios están contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de TAC y los pilotos de aviones hidrantes.
Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.
