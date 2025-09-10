En vivo

Sociedad

Alerta en Córdoba por incendios: ocho focos fueron contenidos

El estado del clima genera preocupación en la provincia. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la zona. 

10/09/2025 | 14:24Redacción Cadena 3

FOTO: El clima complica la situación. (Archivo)

  1.

    Audio. Alerta en Córdoba por incendios: ocho focos fueron contenidos

    Ahora país

    Episodios

La situación de los incendios forestales en Córdoba se torna crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registran vientos intensos y temperaturas elevadas.

Roberto Schreiner, vocero del plan de manejo del fuego, señaló a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número ha aumentado a ocho.

Las localidades afectadas incluyen La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.

Schreiner destacó que todos los incendios están contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de TAC y los pilotos de aviones hidrantes.

Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Informe de Gonzalo Carrasquera. 

Lectura rápida

¿Cuál es la situación actual de los incendios en Córdoba? La situación es crítica con una alerta extrema activa debido a vientos intensos y temperaturas elevadas.

¿Quién es el vocero del plan de manejo del fuego? El vocero es Roberto Schreiner.

¿Cuántos focos de incendios hay actualmente? Hay ocho focos de incendios activos en Córdoba.

¿Qué localidades están afectadas por los incendios? Las localidades afectadas son La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.

¿Qué se recomienda a la población? Se recomienda a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial.

