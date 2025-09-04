En vivo

Sociedad

Alarma en escuela de Arroyo Seco por alumno con réplica de arma en su mochila

El episodio generó obvio susto en una entidad educativa de nivel secundario de esa localidad. Se hizo presente personal policial.     

04/09/2025 | 18:27Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Alarma en escuela de Arroyo Seco por alumno con réplica de arma en su mochila.

Una réplica de arma de fuego generó alarma en una escuela secundaria de Arroyo Seco. El hecho ocurrió en horas de la siesta de este jueves en la Escuela de Educación Comercial N° 415, ubicada en calle René Favaloro al 200.

La situación fue rápidamente controlada por personal policial, que confirmó que se trataba de una réplica de arma de fuego. Según fuentes policiales, alrededor de las 14:10 el director del establecimiento, Víctor Cesaretti, se presentó en la Comisaría 27ª de esta ciudad para informar que, de acuerdo al testimonio de una alumna, otro estudiante podría tener un arma en su mochila. 

Ante la gravedad de la denuncia, efectivos de la fuerza se dirigieron de inmediato al lugar. Ya en el establecimiento, los subinspectores Alejandro y Maidana, junto al suboficial Ovelar, entrevistaron a la madre del alumno señalado, identificada como Joana Cerutti, madre de Axel Fattor, de 15 años. 

La mujer, presente en el lugar, autorizó la revisión de las pertenencias de su hijo sin oponer resistencia. Durante la inspección, el personal constató que dentro de la mochila del menor había una réplica de arma de fuego.

Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, desde donde la fiscal Coasola ordenó el secuestro del objeto y la toma de entrevistas tanto a la madre del adolescente como al director del colegio.

Asimismo, se dispuso que no se tomen medidas contra el menor, ya que no se configuraría un delito. El hecho no pasó a mayores, pero generó preocupación en la comunidad educativa.

