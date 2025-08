Otro alumno armado en escuela de Rosario: "Le dijo a mi hijo que le iba a tirar"

Un revólver calibre 32 cargado circuló este lunes dentro de la Escuela Rodolfo Rivarola, a metros del Alto Rosario Shopping, según confirmó a Cadena 3 Rosario la madre de un alumno amenazado.

El arma fue hallada en la mochila de una estudiante durante un operativo policial que derivó en la demora preventiva de cinco menores (cuatro varones y una mujer de entre 14 y 16 años).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Mi hijo me mandó un mensaje cerca de las 4 de la tarde: ‘El chico con el que tuve problemas me dijo que me iba a agarrar a tiros a la salida’", relató la mujer, quien pidió reserva de su identidad. El presunto agresor sería compañero de curso del adolescente.

La situación escaló cuando padres y alumnos alertaron sobre una foto viralizada en aplicaciones de mensajería instantánea donde tres jóvenes aparecían con el arma en el baño del establecimiento. "El vice director no quería reconocer que era el baño de la escuela", denunció la madre.

Personal de la Comisaría 16° llegó al colegio tras una llamada al 911. "Los padres nos movilizamos porque la escuela no hizo nada inicialmente", explicó la entrevistada. Durante la requisa, encontraron el arma –con municiones– en la mochila de una alumna. "Dijeron que se la dieron para que la guarde", precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la respuesta institucional, criticó: "Nos dijeron que hicimos ‘mucho barullo’. Querían que hiciéramos la denuncia fuera de la escuela, pero el problema ocurrió acá adentro".

El Ministerio de Educación aún no se pronunció. El caso queda ahora en manos del sistema penal juvenil.

Informe de Agostina Meneghetti.