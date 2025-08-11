En vivo

Sociedad

Agredió a policías, destruyó patrulleros y al rato quedó libre por ser menor

Un adolescente de 17 años agredió a cinco policías y destruyó patrulleros en Federación. El ministro de Seguridad cuestiona la decisión judicial de liberarlo y pide un cambio en el sistema de justicia.

11/08/2025 | 15:10Redacción Cadena 3

FOTO: Agredió a policías, destruyó patrulleros y al rato quedó libre por ser menor

Un violento episodio se registró en la ciudad de Federación, Entre Ríos, cuando un adolescente de 17 años agredió a policías y destruyó patrulleros, dejando como saldo cinco agentes heridos. El incidente ocurrió el pasado domingo por la tarde, cuando dos patrulleros respondieron a un llamado por un conflicto familiar en el barrio Ex Consorcio.

Durante la intervención, el joven atacó con un arma blanca a uno de los policías. A raíz de la agresión, se produjo un enfrentamiento en el que varios familiares y vecinos del agresor comenzaron a agredir a los agentes con golpes y pedradas. Esto resultó en que cinco policías sufrieran lesiones y dos patrulleros quedaran dañados. 

Entre los heridos se encontraba una mujer policía, quien recibió golpes en las costillas y el pecho. Otros agentes también reportaron lesiones debido a la violencia del ataque, según informó el medio local El Once.

La fiscal de turno, Emilia Vago, tomó la decisión de liberar al agresor, argumentando que al ser menor de edad, debía ser entregado a sus padres. Esta decisión generó la reacción del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien expresó su descontento en un posteo en Facebook. "Fue entregado livianamente a sus padres", señaló.

Roncaglia cuestionó el accionar del sistema judicial y pidió al gobernador Rogelio Frigerio que reconsiderara la situación. "Esta cuestión no es solo un problema de la Policía, sino una crisis más profunda donde todas las autoridades deben intervenir y hacerse cargo", afirmó el ministro. 

Además, destacó que las fuerzas policiales estaban expuestas a situaciones cada vez más violentas debido a fallas estructurales en el sistema judicial.

En su publicación, el funcionario enfatizó que la entrega del joven a sus padres, en medio de un ataque que dejó a cinco agentes heridos, evidenciaba un problema mayor que requería atención. "Hoy, Federación tiene dos patrulleros menos, porque algunos de sus ciudadanos no lo cuidaron y encima, lastimaron a cinco policías, que solo cumplían con su deber", concluyó, dirigiéndose directamente al gobernador en su mensaje.

El ataque a los policías no solo dejó un saldo de heridos, sino que también planteó serias inquietudes sobre la seguridad y la respuesta del sistema judicial ante la violencia en la comunidad. Las autoridades locales se enfrentan ahora a un desafío significativo en la gestión de la seguridad pública y la protección de quienes cumplen con su deber de servir y proteger a la ciudadanía.

