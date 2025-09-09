¿Adiós a la ley de sucesiones? La verdad sobre cómo se reparte una herencia

FOTO: Cómo se reparte la herencia en Argentina.

El fallecimiento de una persona sin dejar testamento inicia un proceso sucesorio en Argentina, regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Este procedimiento, conocido como sucesión intestada, tiene como objetivo principal proteger los derechos de los herederos y evitar disputas, distribuyendo el patrimonio del difunto a sus parientes más cercanos.

Tipos de sucesión en Argentina

Existen dos tipos de sucesión:

Sucesión testamentaria: ocurre cuando la persona fallecida dejó un testamento válido. En este caso, la distribución de los bienes se basa en su voluntad, aunque con límites establecidos por la "legítima hereditaria", que garantiza una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Sucesión intestada: se aplica cuando no hay testamento, el existente es inválido o no incluye todos los bienes. En estos casos, la ley es la que determina quiénes son los herederos y cómo se reparte la herencia.

¿Cómo se reparte la herencia sin testamento?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de prioridad para la sucesión intestada:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad absoluta y excluyen a los demás parientes.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

El rol del cónyuge viudo en la herencia

El cónyuge tiene derechos sucesorios particulares que dependen de la existencia de otros herederos.

Con descendientes: hereda una parte igual a la de un hijo. Sin embargo, no recibe nada de la mitad de los bienes gananciales que pertenecían al fallecido.

Con ascendientes: el cónyuge recibe la mitad de la herencia.

Sin descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda la totalidad de los bienes.

Existen casos especiales que pueden excluir al cónyuge de la herencia:

Matrimonio in extremis: si el fallecido muere dentro de los 30 días de haberse casado por una enfermedad conocida por el otro cónyuge.

Divorcio o separación de hecho: el cónyuge divorciado o separado de hecho sin voluntad de reconciliación no tiene derecho a heredar.

¿Qué pasa si no hay herederos?

Si una persona fallece sin herederos ni legatarios, la herencia se declara vacante. En este caso, un juez ordena que los bienes se entreguen al Estado. Si, posteriormente, alguien reclama derechos hereditarios, debe iniciar una petición de herencia y aceptar los bienes en el estado en que se encuentren.

El proceso de sucesión en Argentina

El procedimiento sucesorio se realiza ante un juez y consta de varios pasos:

Inicio del juicio: un heredero o interesado solicita la apertura de la sucesión en el juzgado del último domicilio del fallecido.

Presentación de documentación: se deben presentar el certificado de defunción, actas de nacimiento o matrimonio, y los títulos de propiedad.

Declaratoria de herederos: en las sucesiones sin testamento, el juez reconoce a los herederos legales.

Inventario y tasación: se elabora un listado detallado de los bienes y se les asigna un valor.

Partición y adjudicación: finalmente, los bienes se distribuyen entre los herederos conforme a la ley o el testamento.