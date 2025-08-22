Aceptan como querellante al hermano de Diego Fernández Lima en la investigación

FOTO: Aceptaron como querellante al hermano de Diego Fernández Lima en la investigación

El hermano de Diego Fernández Lima fue aceptado como querellante en el caso que investiga el crimen del adolescente de 16 años, cuyos restos aparecieron en un chalet del barrio porteño de Coghlan, según informaron fuentes del caso a la agencia "Noticias Argentinas."

Javier Fernández Lima había solicitado ser particular damnificado al juez Alberto Litvack, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°56, quien dio lugar a su pedido.

Por su parte, Hugo Wortman Jofre, abogado de la familia de la víctima, dialogó con la prensa y manifestó que el magistrado se está manejando con “cautela” a la hora de tomar las decisiones.

“Es muy apresurado formular hipótesis”, afirmó el letrado, quien remarcó que “mantener un cadáver enterrado en una casa durante 41 años no es de una familia normal”.

En este sentido, agregó: “Lo único que tengo claro hasta el momento es la fecha cuando ocurrieron los hechos, fue en 1984, un época donde había grupos paramilitares, recién recuperábamos la democracia”.

“No tengo ninguna referencia de Cristian Graf, solamente conozco sus manifestaciones públicas”, concluyó.

Los restos óseos del joven fueron encontrados el 20 de mayo pasado en un chalet aledaño a una vivienda que alquiló el cantante Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, a las 14, cuando fue visto por última vez por un amigo de su familia en Naón y Monroe.

La víctima jugó al fútbol en Excursionistas, el club de Belgrano, y cursaba el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36.

Unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca Casio, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije fueron incautados el día del hallazgo.