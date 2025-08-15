FOTO: Accidente fatal en la Ruta 88: volvieron a ordenar la excarcelación del camionero

La Justicia de Mar del Plata volvió a ordenar la excarcelación del Raúl Lozano García, el camionero involucrado en el accidente fatal de la Ruta 88 en el que murieron el médico Diego Quirós y su hijastro de 9 años.

Según informó el portal del diario La Capital, el juez de Garantías Daniel De Marco dictaminó la falta de mérito para el sindicado al considerar que no existe riesgo de fuga luego de que el fiscal de Delitos Culposos Rodolfo Moure haya pedido la prisión preventiva.

Para el magistrado, el facultativo circulaba a alta velocidad y que Lozano García no actuó con “culpa temeraria”, a la vez que resta el testimonio clave de Yanina Liani, esposa de Quirós y madre del menor, quien sufrió severas heridas tras el accidente.

En este contexto, el conductor del rodado que transportaba cereales recuperará la libertad nuevamente mientras se desarrolla la etapa de instrucción.

Además, este martes declaró el propietario del vehículo, Alejandro Frank, señalado como “partícipe necesario”, quien reconoció haberle prestado el rodado a Lozano García para llevar a cabo viajes laborales.

El fiscal sostiene que había solicitado que el camionero -acusado por “doble homicidio simple y lesiones gravísimas bajo la modalidad de dolo eventual en concurso ideal”- permanezca detenido al sostener que hay elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

El imputado circulaba sin licencia de conducir para manejar vehículos de gran porte, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el rodado no estaba en condiciones para transitar en la autovía que une las ciudades balnearias de Necochea y Mar del Plata.

De acuerdo a su acusación, no funcionaban las luces delanteras, la luz de freno y las luminarias laterales del lado izquierdo, las cuales tenían deteriorada la instalación eléctrica, al tiempo que el acoplado se encontraba cargado en exceso de cereal y que presentaba las luces laterales del lado izquierdo apagadas al igual en su lateral derecho.

“El cúmulo de infracciones” no le importó a Lozano García, por lo que la tragedia “estaba latente”.

El siniestro vial ocurrió el 8 de junio a la altura del kilómetro 45 de la ruta 88, en la jurisdicción del Destacamento Vial La Ballenera, donde camión cortó su “lanza” y aplastó al vehículo en el que viajaban Quirós, Liani y el niño de 9 años.

Como consecuencia del accidente, fallecieron el ex presidente de Biguá Rugby Club y su hijastro, mientras que la mujer resultó con severas lesiones, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.