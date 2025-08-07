En vivo

Sociedad

Accidente fatal en la ruta 88: solicitaron la prisión preventiva para el camionero

Raúl Lozano García se encuentra imputado por “doble homicidio simple y lesiones gravísimas bajo la modalidad de dolo eventual en concurso ideal”.

07/08/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: Accidente fatal en la ruta 88: solicitaron la prisión preventiva para el camionero

El fiscal de Delitos Culposos que investiga el accidente en la ruta 88, donde murieron un médico de 56 años y su hijastro de 9 como consecuencia del desprendimiento del acoplado de un camión, solicitó la prisión preventiva para el conductor.

Raúl Lozano García, de 47 años, se encuentra acusado por “doble homicidio simple (Diego Quirós e Iñaki) y lesiones gravísimas (Yanina Liani) bajo la modalidad de dolo eventual en concurso ideal”.

El fiscal Rodolfo Moure formuló el pedido de la prisión provisoria al juez de Garantías Diego De Marco luego de considerar que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del camionero, informó el portal del diario La Capital.

El imputado circulaba sin licencia de conducir para manejar vehículos de gran porte, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el rodado no estaba en condiciones para transitar en la autovía que une las ciudades balnearias de Necochea y Mar del Plata.

El documento resalta que no funcionaban las luces delanteras, la luz de freno y las luminarias laterales del lado izquierdo, las cuales tenían deteriorada la instalación eléctrica, al tiempo que el acoplado se encontraba cargado en exceso de cereal y que presentaba las luces laterales del lado izquierdo apagadas al igual en su lateral derecho.

Según el funcionario judicial, “el cúmulo de infracciones” no le importó a Lozano García, por lo que la tragedia “estaba latente”.

A su vez, se aguarda que el próximo martes declare Jorge Alejandro Frank, el propietario del vehículo que está sindicado como “partícipe necesario” por facilitarle por la presunta facilitación del camión a Lozano García “sin haberle exigido la licencia de conducir habilitante”.

El siniestro vial había ocurrido el 8 de junio a la altura del kilómetro 45 de la ruta 88, en la jurisdicción del Destacamento Vial La Ballenera, donde camión cortó su “lanza” y aplastó al vehículo en el que viajaban Quirós, Liani y el niño de 9 años.

Como consecuencia del accidente, fallecieron el ex presidente de Biguá Rugby Club y su hijastro, mientras que la mujer resultó heridas con severas lesiones, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

