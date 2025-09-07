Accidente en Liniers: un conductor volcó tras un choque en la madrugada
Ocurrió en la intersección de Pola y Ramón Falcón. El hombre fue trasladado con politraumatismos.
07/09/2025 | 06:51Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente en Liniers: un conductor volcó tras un choque en la madrugada
Un conductor de 31 años que circulaba en la madrugada de este domingo chocó y volcó en el barrio porteño de Liniers.
El siniestro ocurrió en Pola y Ramón Falcón a las 4 horas, tras lo cual el hombre fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos.
Bomberos de la Ciudad y la Policía científica realizaron un operativo en el lugar, por lo que hubo restricción de la circulación vehicular.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Liniers? Un conductor chocó y volcó.
¿Quién estuvo involucrado? Un hombre de 31 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? En la madrugada del domingo, a las 4 horas.
¿Dónde tuvo lugar el choque? En Pola y Ramón Falcón, en Liniers.
¿Cómo se encuentra el conductor? Fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos.
[Fuente: Noticias Argentinas]