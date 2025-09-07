En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Accidente en Liniers: un conductor volcó tras un choque en la madrugada

Ocurrió en la intersección de Pola y Ramón Falcón. El hombre fue trasladado con politraumatismos.

07/09/2025 | 06:51Redacción Cadena 3

FOTO: Accidente en Liniers: un conductor volcó tras un choque en la madrugada

Un conductor de 31 años que circulaba en la madrugada de este domingo chocó y volcó en el barrio porteño de Liniers.

El siniestro ocurrió en Pola y Ramón Falcón a las 4 horas, tras lo cual el hombre fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos.

Bomberos de la Ciudad y la Policía científica realizaron un operativo en el lugar, por lo que hubo restricción de la circulación vehicular.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Liniers? Un conductor chocó y volcó.

¿Quién estuvo involucrado? Un hombre de 31 años.

¿Cuándo sucedió el accidente? En la madrugada del domingo, a las 4 horas.

¿Dónde tuvo lugar el choque? En Pola y Ramón Falcón, en Liniers.

¿Cómo se encuentra el conductor? Fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho