FOTO: Accidente en Liniers: un conductor volcó tras un choque en la madrugada

Un conductor de 31 años que circulaba en la madrugada de este domingo chocó y volcó en el barrio porteño de Liniers.

El siniestro ocurrió en Pola y Ramón Falcón a las 4 horas, tras lo cual el hombre fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos.

Bomberos de la Ciudad y la Policía científica realizaron un operativo en el lugar, por lo que hubo restricción de la circulación vehicular.