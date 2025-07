Abogado de Brenda Agüero denuncia que una jurado conocía a ex jefa de enfermería

El juicio que condenó a la enfermera Brenda Agüero a prisión perpetua por las muertes de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, en la ciudad de Córdoba, corre riesgo de ser declarado nulo porque se detectó que una integrante del jurado popular afirmó conocer a la ex jefa de enfermeros Alicia Ariza, quien resultó absuelta.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el defensor de la mujer, Gustavo Nievas, denunció que la acusada, identificada como Melina Abril Soria, se atendía en el nosocomio hasta que en marzo de 2022 se conocieron los casos.

El abogado indicó que Soria era alumna de Alicia Ariza, la ex jefa de enfermeros del centro de salud que fue absuelta en el veredicto dictaminado el 18 de junio: "Cuando se realizaron las designaciones de los miembros del jurado, la mujer se tendría que haber apartado. Ocultó información".

"Hay gente que conocía a otros acusados y decidió irse del proceso, por ejemplo, algunos que aseguraron tener un esposo que trabaja en el hospital y otras mujeres que decían haber perdido a un bebé en ese lugar, por lo que no podían ser imparciales", explicó Nievas.

La sospechosa votó a favor de la absolución de Ariza y por la sentencia a Brenda Agüero, motivo por el que el letrado insistió: "La garantía constitucional es la imparcialidad y Soria ya tenía las decisiones definidas".

En este sentido, el asesor jurídico pidió informes referidos a la declaración jurada que Soria realizó el día de la selección de los miembros del tribunal: "Hasta el momento no presentamos ninguna solicitud de nulidad porque queremos recabar información".

"Esto puede constituir un delito a raíz de que los jueces estaban contaminados", concluyó el abogado.

Las condenas

Agüero fue sentenciada a la pena de prisión perpetua por cinco homicidios agravados por ser cometidos con método insidioso reiterado y otros ocho en grado de tentativa.

En el juicio también se condenó a Liliana Asís, ex directora del hospital; Alejandro Escudero Salama, como ex subdirector de Gestión Administrativa del nosocomio; Martha Elena Gómez Flores, ex jefa de Departamento de Neonatología; Adriana Moralez, médica neonatóloga; y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud de la Provincia de Córdoba.

En el escrito se basaron que los funcionarios públicos “conocieron el carácter delictivo de los fallecimientos y las descompensaciones que estaban teniendo lugar en el Centro Obstétrico del Hospital Materno Neonatal y, sin embargo, ocultaron su origen criminal”.

Según el tribunal, los tres primeros tuvieron conocimiento fehaciente de la naturaleza de los hechos desde principios de mayo; mientras que Carvajal se enteró de todo en una reunión mantenida el 7 de junio con las autoridades del hospital, en su despacho.