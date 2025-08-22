FOTO: A seis meses de la desaparición de Lian Flores no hay protocolos ni detenidos

El caso Lian Flores, el niño de tres años cuyo paradero se desconoce desde el 22 de febrero en la provincia de Córdoba, continúa sin protocolos ni detenidos, lejos de ser una causa resuelta.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de la familia, Darío Baggini, manifestó que “no tienen grandes avances” y que “ayer comenzó un rastrillaje exhaustivo con perros y allanamientos, del cual aún no tenemos los resultados”.

Aunque detalló que hoy “se van a concentrar en el cortadero de ladrillos y el campo de atrás” para poder recolectar alguna pista o indicio de dónde podría estar el menor.

Finalmente, concluyó: “Aparentemente no lo hacen con pistas nuevas, sino por protocolo y para descartar errores”.

Anteriormente, en diálogo con este medio, Baggini sostuvo que “no bajará los brazos” al ser consultado sobre los pasos a seguir. Además, explicó que, pese al estancamiento en la causa, continúan pidiendo diversas pruebas y medidas judiciales para reactivar la búsqueda.

Luego de seis meses de desaparición y de las adversidades, la familia insiste en no abandonar la búsqueda y pide colaboración de la comunidad y de las autoridades judiciales para esclarecer el caso.

El caso que continúa en vilo

Lian es un niño que fue reportado como desaparecido hace seis meses y es intensamente buscado por parte de las autoridades, familiares y vecinos de la provincia de Córdoba, más específicamente en Ballesteros Sud.

Hasta el momento, no hay testigos presenciales ni indicios claros sobre qué ocurrió el día en que se le perdió el rastro, lo que dificulta las tareas investigativas.

Ante este hecho, la Justicia abrió una causa para esclarecer el episodio, pero hasta el momento no se lograron avances concretos. No hay personas imputadas ni detenidas, y tampoco se difundieron líneas firmes de investigación.

A pesar del tiempo transcurrido, los padres de Lian siguen reclamando respuestas. En cada aparición pública renuevan su pedido desesperado para que su hijo sea encontrado.