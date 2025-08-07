En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

¿A qué hora llueve hoy en el AMBA?: el mapa interactivo de precipitaciones

El informe del Servicio Meteorológico Nacional ratificó la llegada del agua a Buenos Aires. Hasta cuándo se mantienen las lluvias.

07/08/2025 | 00:05Redacción Cadena 3

FOTO: ¿A qué hora llueve hoy en el AMBA? Mapa interactivo de precipitaciones

Llega el clima inestable al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los pronósticos de lluvias que mantenía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo preveía lloviznas para la madrugada desde el jueves, luego de lo que fue una jornada de miércoles con amplitud térmica pero buenas condiciones del clima.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y de qué intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este jueves: serían lloviznas de madrugada, mientras que desde la mañana mejoraría el clima con cielo parcialmente nublado. El termómetro iría desde 6 a 14 grados.

Para el viernes se espera por el regreso de las buenas condiciones, con cielo ligeramente nublado y temperaturas de entre 3 y 14 grados.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir el avance de las lluvias en tiempo real, con el mapa interactivo de Windy.com, que permite visualizar minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en el AMBA? Se anticipó clima inestable con lloviznas en la madrugada.

¿Quién emitió el pronóstico de lluvias? El pronóstico fue realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera que lleguen las lluvias? Se espera que las lluvias lleguen en la madrugada del jueves.

¿Qué temperaturas se anticipan? Las temperaturas oscilarían entre 6 y 14 grados.

¿Dónde se puede seguir el avance de las lluvias? Se puede seguir en el mapa de Windy.com.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho