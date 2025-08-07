¿A qué hora llueve hoy en el AMBA?: el mapa interactivo de precipitaciones

FOTO: ¿A qué hora llueve hoy en el AMBA? Mapa interactivo de precipitaciones

Llega el clima inestable al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los pronósticos de lluvias que mantenía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo preveía lloviznas para la madrugada desde el jueves, luego de lo que fue una jornada de miércoles con amplitud térmica pero buenas condiciones del clima.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y de qué intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este jueves: serían lloviznas de madrugada, mientras que desde la mañana mejoraría el clima con cielo parcialmente nublado. El termómetro iría desde 6 a 14 grados.

Para el viernes se espera por el regreso de las buenas condiciones, con cielo ligeramente nublado y temperaturas de entre 3 y 14 grados.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir el avance de las lluvias en tiempo real, con el mapa interactivo de Windy.com, que permite visualizar minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.