"SobreMesa", protagonizado en vivo por la Comedia Cordobesa en el Teatro Real
La cita es este viernes a las 18.30. Cadena 3 también celebrará los premios obtenidos por dos producciones especiales en el New York Festival Radio Awards.
27/08/2025 | 11:24Redacción Cadena 3
FOTO: La Comedia Cordobesa interpretará libretos de Juan Carlos Mesa en el Teatro Real.
Cadena 3 y la Agencia Córdoba Cultura presentan este viernes a las 18.30 en el Teatro Real el ciclo de humor “SobreMesa”, un homenaje al guionista cordobés Juan Carlos Mesa.
Los sketches serán protagonizados en vivo por los actores de la Comedia Cordobesa.
Son los mismos que se emiten durante este mes en los programas “Viva la Radio” y “Turno Noche”.
Están basados en los guiones rescatados por la actriz Silvia Pastorino del programa de radio “El despertador” que hizo Mesa en LV2 en 1997.
Participarán los actores Victoria Monti, Gabriela Macheret, Patricia Rojo, Adrián Azaceta, Gabriel Coba, Pablo Tolosa y Silvia Pastorino.
Luca Sole operará la consola de sonidos y efectos y la caja sonora, y Javier Moreno coordinará la puesta teatral.
En esa oportunidad, Cadena 3 también celebrará los premios obtenidos por dos producciones especiales en el New York Festival Radio Awards: el radioteatro “Nazareno Cruz y el Lobo” y el documental “La chacarera: el latido del monte”.
Las entradas pueden retirarse en Alvear 139.
Lectura rápida
¿Qué se presenta este viernes? Se presenta el ciclo de humor “SobreMesa”, un homenaje a Juan Carlos Mesa.
¿Quiénes participan en el evento? Participan actores de la Comedia Cordobesa y Silvia Pastorino rescata guiones.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el Teatro Real.
¿Qué producciones celebra Cadena 3 en el evento? Celebra los premios por “Nazareno Cruz y el Lobo” y “La chacarera: el latido del monte”.
¿Dónde se pueden retirar las entradas? Las entradas pueden retirarse en Alvear 139.