Soledad Laciar: "El juicio no me alivió, hoy solo me aliviaría estar con Blas"

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, compartió su dolor y reflexiones a cinco años del asesinato de su hijo, un caso que conmocionó a la sociedad cordobesa y todo el país y puso en cuestión el accionar policial y judicial. El diálogo abordó los detalles de aquella trágica noche del 6 de agosto de 2020, las consecuencias del caso y la lucha incansable de una madre por justicia.

Soledad expresó en diálogo con Cadena 3 cómo enfrenta este nuevo aniversario. "Estoy, que no es poco. Hoy es un día complicado. Vengo de dos o tres días complicados. A ver, a cinco años uno ya tiene lindos recuerdos. Yo ya tengo lindos recuerdos con Blas. Estas fechas te vuelven a esa noche, te vuelven a todo lo que hubieses querido hacer y no hiciste, todo lo que hicieron".

Sobre el accionar policial, señaló con contundencia. "No fue solo el disparo, que siempre digo, fue lo más triste de la noche, pero no fue lo peor. Lo peor ocurrió después de los disparos. Y como quedó demostrado en el juicio. A las 2.30 de la mañana de esa noche, el Gobierno provincial completo sabía lo que había pasado. Entonces creo que no queda otra más que luchar incansablemente para que eso cambie".

La madre relató cómo vivió aquella fatídica noche. "Blas fue respetuoso con la pandemia, ya por demás. Yo le decía 'no salís' y no se movía ni al patio. Cuando surgen estos permisos, porque por ahí la gente cuestiona, Blas salió con permisos del Gobierno provincial. El Gobierno permitía juntarse en bares en mesas de a seis. Ellos en su grupo de amigos hicieron un sorteo, salió dentro de los seis que se iban a juntar en esa mesa. ¿Y cómo decirle que no? 17 años, todo un último año de secundario truncado. La verdad que si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber dicho que sí. Hoy me vuelve a preguntar y hoy le vuelvo a decir que sí".

En ese contexto, Soledad rememoró los últimos momentos con su hijo. "Estábamos en obra en casa, 5.30 de la tarde volvimos con mi marido, Blas me saludó, subió un remís que llamó, se fue a lo de mi mamá, que vivía en el centro porque se juntaban ahí en Nueva Córdoba con los amigos, se bañó y partió a su encuentro. A las 48 horas lo volví a ver en un cajón".

Blas se fue a una juntada con amigos y 48 horas después lo volví a ver en un cajón

Soledad Laciar, mamá de Blas Correas

Soledad describió el desconcierto inicial. "A la una más o menos, me despertó mi hijo. Nosotros teníamos a Mili muy chiquitita, una bebé de ocho meses. Así que yo siempre sacaba el volumen del teléfono cuando dormíamos. Nunca tuve temor cuando mis hijos salían, gracias a Dios, nunca fui una mamá temerosa. Siempre decía que si pasa algo me van a golpear la puerta. Pero nunca pensaba que iba a pasar".

Y añadió: "Se contacta unos amigos de Blas con Juan, mi hijo mayor. Me despertó y me dijo 'vení que pasó algo con Blas, hubo un accidente'. Yo no entendía nada. Así, media en pijama, media con una campera que me puse arriba porque estaba frío. Salí y yo sabía que era algo muy malo. Pero yo no sabía qué pasaba".

Al llegar al lugar de los hechos, en Corrientes y Chacabuco, Soledad vivió momentos de incertidumbre y dolor. "No me dejaron acercarme al auto. Blas estaba ahí. Yo logré verlo. A veces digo, uno a veces confunde entre tanta imagen que se vio con la realidad. Estoy convencida que en ese momento yo vi el auto con la puerta abierta y vi una bolsa blanca. Nadie me dijo nada, pero yo supe que era mi hijo".

Sobre el accionar policial, expresó: "Nunca, jamás pensé que había sido la Policía, nunca. Pensé que había sido un robo, que se había quedado en el medio de un enfrentamiento". Además, Soledad narró el maltrato recibido. "La Policía me mandó a Jefatura, que ahí me iban a dar las explicaciones de lo que había pasado. Llegamos a Jefatura, me hicieron subir y bajar esas escaleras, que las recuerdo. Entré a una sala, me preguntaron si yo era testigo de lo que había ocurrido. Les dije que yo quería saber qué pasó con mi hijo, dónde estaba mi hijo. Nadie me había dicho que estaba muerto. Mi corazón lo sabía, mi hijo mayor lo sabía, pero no me había dicho nada".

Más tarde, al volver al lugar, escuchó una frase que la marcó: "Escucho la voz de uno de los papás que dice, ‘agarren a la Sole, porque cuando se entere que fue la Policía, no sé qué va a pasar’. Ya era un cordón increíble de policía que no te dejaban acercar. Volví a Jefatura, tampoco tuve respuestas. Ya habían hecho un cordón policial. Volví a las 6 de la mañana a mi casa sin respuestas. Oficialmente nadie me dijo ‘tu hijo está muerto’, nadie me dijo ‘a tu hijo lo mataron’, nadie, nada".

Nunca, jamás, pensé que a Blas me lo había matado la Policía, pensé que él había quedado en un enfrentamiento

Soledad Laciar, mamá de Blas Correas

Sobre el impacto de descubrir que fue la Policía la responsable, Soledad afirmó: "Esas personas son delincuentes vestidos con un uniforme equivocado. Porque yo elijo y quiero y deseo creer en la Policía. Me parece que, si perdemos esa esperanza de que algún día la Policía va a ser lo que debe ser, estamos perdidos. Y por eso lucho".

Añadió: "A mí ni el juicio ni todo lo que pasó en este tiempo me alivió absolutamente nada. Una sentencia no me alivió nada, porque lo único que me aliviaría es hoy no estar en este lugar, sino estar con mi hijo. Y eso no va a ocurrir. Entonces tengo la esperanza de que el día que me muera poder saber por qué Blas no está. Y quiero creer que Blas vino a este mundo a dejar algún mensaje, a dejar algo. Porque si no, tengo que pensar que me lo cagaron a tiros al vicio. Y elijo creer que no es así".

Respecto a los cambios en el sistema de seguridad, Soledad reconoció avances parciales. "Hoy conocemos. Vos me preguntás si alcanza, claramente que no. Pero con lo que se fue conociendo en todo este tiempo, al menos no me he enterado que oculten absolutamente nada. Estamos en problemas porque cada vez son más los que terminan o procesados o imputados. Pero sí rescato eso. Creo que eso sí cambió, que hoy podemos, sabemos".

En ese sentido, Soledad destacó el compromiso del actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. "Me hizo una promesa de que él nunca iba a ocultar nada. Y hasta ahora debo decir que la cumplió. ¿Es suficiente? Claramente no. Hay un montón de cosas que yo veo que siguen ocurriendo".

También abordó en Cadena 3 las críticas y comentarios en redes sociales. "Me duelen y por primera vez antenoche me enojaron. Yo casi pierdo a mi hija por leer comentarios, entonces había decidido no leerlos más. Estuve con pérdidas durante todo el embarazo de Martina, de mi última hija, y la primera pérdida que tuve fue leyendo un comentario. Es irreproducible lo que pusieron". Se mostró sorprendida por la crueldad de algunos mensajes: "Me sorprendió una mujer mayor, por la foto que se veía en su perfil con sus nietos, hablando de la paz en el mundo y que escribiera barbaridades sobre mí, sobre mi hijo, sobre Juan Cruz. ¿Cómo puede haber un ser humano que piense que yo quiero estar hoy acá hablando del asesinato de mi hijo? Que a mí esto me causa placer estar en una cámara de televisión". Sin embargo, resaltó: "Los comentarios buenos son muchos. Muchos más".

Casi pierdo a mi hija por los comentarios agresivos de la gente en las redes sociales

Soledad Laciar, mamá de Blas Correas

Sobre el fallo ratificado por el Tribunal Superior de Justicia, Soledad expresó su frustración por la falta de responsabilidad de altos funcionarios. "Creo que el exministro tuvo mucha responsabilidad que pagar un silencio con un auto a (Gonzalo) Cumplido. Mosquera se sentó a declarar como testigo en el juicio, se paró y dijo que este caso claramente había violencia institucional y le recordaba las épocas más oscuras de los años ’70. Tuvimos a una jefa de Policía que dijo que esa Policía le daba vergüenza. Y sin embargo parece que para la Justicia declaró el verdulero y el carnicero de la vuelta porque eran ellos los responsables".

En ese marco, Soledad cuestionó el concepto de violencia institucional. "Es un Estado al servicio del mal accionar de sus miembros. Entonces, ¿cómo es que yo como Estado permito esto y no tengo ninguna responsabilidad? Es como raro. Creo que por ahí hay que enfocarse más en la Justicia y no permitir estos fallos con palabras tan fuertes y que le den tan poco valor".

Finalmente, Soledad subrayó su compromiso con la lucha. "Creo que Blas abrió los ojos de algo que no ocurrió solo con él. Detrás mío hay un montón de mamás y de papás que me necesitan hablando. Blas no fue una excepción, fue un caso más. Es una mochila pesada. No es fácil estar hoy acá. Pero lo hago porque sé que mi hijo, donde esté, me está mandando a hacer esto".

Soledad cerró invitando a la comunidad a un evento conmemorativo. "Este miércoles a las 18 horas en el Concejo Deliberante va a estar la obra que hizo Santiago San Pablo sobre la muerte de Blas, sobre violencia institucional y sobre la muerte de tantos silenciados. Intentaremos que sea un día emotivo, y a partir de mañana seguir luchando para que el Fuero Anticorrupción, de una vez por todas, resuelva".

Entrevista de Juan Federico y Agustina Vivanco.