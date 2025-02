Renunció la abogada de la familia del niño tras cuestionamientos a la fiscalía

Renunció la abogada de la familia de Lian Flores, el niño desaparecido en la provincia de Córdoba, al explicar tras plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville.

Romina Romano, quien era abogada de los padres de Lian, informó que este martes dejó su defensa luego de un pedido de la fiscalía que no cayó bien en el entorno del pequeño.

La abogada contó que los padres de Lian declararon durante 10 horas y que, tras salir, señalaron que desde la fiscalía le pidieron que no dieran más declaraciones a la prensa.

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", manifestó Romano. La abogada declaró que, a casi 72 horas de la desaparición de Lian, "la fiscalía todavía no nos trasladó ninguna hipótesis".

El Ministerio del Público Fiscal otorgará un plazo a la familia para que elija otra opción legal. En caso de no encontrar un nuevo abogado, el Estado intervendrá como es habitual en estos casos.

Informe de Francisco Centeno.