Quedó inconsciente tras brutal paliza al salir del baile: le hizo RCP y lo salvó

Este domingo a la madrugada golpearon a un joven hasta dejarlo inconsciente en la ciudad de Córdoba, a la salida de un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, y una joven lo asistió, haciéndole RCP hasta reanimarlo.

Según comentó a Cadena 3 Trinidad Toledo, la joven que logró reanimarlo tras practicarle las maniobras de RCP, comenzaron a pelar y "estaban todos amontonados y nadie hacía nada".

"Estaba toda la gente asustada y había uno en el piso y le estaban pegando y no se podía defender; lo único que me acordé fue de Fernando Báez Sosa y salí corriendo donde estaba él, me tiré al lado y le empecé a hacer RCP", relató la joven.

Y amplió: "Empecé a pedir hielo, buscaba mojarle la boca y la nuca cuando él estaba inconsciente todavía y cuando lo mojé ya empezó a mover los brazos y abrió los ojos, y ahí le volvieron el color porque los tenía blancos".

Luego contó que los amigos del joven atacado lo llevaron al hospital.

Y finalizó: "Fue una reacción porque no puedo creer que haya hecho eso. Cuando se fue empecé a llorar porque ahí caí de todo lo que pasó y lo que hice".

Informe de Fernando Barrionuevo.