La Universidad de Mendoza y Reducción construirán el Camino del Peregrino

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza suscribió un convenio con la Municipalidad de Reducción (provincia de Córdoba) para desarrollar el proyecto de construcción del Camino del Peregrino.

Este camino se extenderá a lo largo de unos 100 kilómetros a la vera de la ruta nacional 8, promoviendo el acceso y la integración de la comunidad.

El rector de la casa de estudios, Eduardo Luna, destacó en Cadena 3 la importancia de la vinculación entre la universidad y la sociedad. En ese marco, dijo que "la universidad que no sale a la calle, que no se ofrece, que no se muestra y que hace cientificismo nada más para adentro, no cumple con su rol".

Luna enfatizó que el rol de la universidad es "poder llevar el conocimiento a la sociedad, a la comunidad". En este sentido, se comprometió a "poner de nuestra parte todo el empeño" en el desarrollo del proyecto.

Informe de Víctor Rapetti.